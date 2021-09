Only Murders in the Building rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tornerà con nuovi episodi con Star su Disney+.

I curiosissimi inquilini dell'Arconia Palace Charles, Oliver e Mabel avranno nuovi casi da risolvere. A soli cinque episodi dal debutto, il servizio di video in streaming Hulu ha rinnovato Only Murders in the Building, la divertente comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez in Italia disponibile in streaming con Star su Disney+, per una seconda stagione.

Il successo di Only Murders in the Building

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre iniziano ad investigare e registrano un podcast. Ma non sanno che le bugie che si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. La serie, che è stata ben accolta dalla critica sia negli Stati Uniti che in Italia, si è rivelata anche un grande successo per Hulu: il servizio di video in streaming ha fatto sapere, infatti, che è stata la comedy originale di Hulu più vista nel giorno di uscita ma anche quella più vista il giorno di uscita tra tutte le comedy presenti on demand sulla piattaforma.

Le dichiarazioni del creatore John Hoffman

“Tutti, nel nostro fantastico 'Condominio', hanno lavorato con tanto amore e competenza in un periodo particolare - e con un incredibile supporto da parte di Disney, Hulu e 20th TV - per creare una prima stagione che potesse essere all’altezza del nostro leggendario cast, della nostra amata New York City, e per realizzare una serie che parlasse di legami. Sapere di essere riusciti a entrare in sintonia con il pubblico e di aver già colpito nel segno a tal punto da avere la possibilità di continuare e di portare avanti questa combinazione di mistero, commedia ed empatia, è una cosa troppo emozionante per essere descritta a parole. Quindi ora non dirò altro, solo un enorme grazie a tutti e ovviamente non vedo l’ora di continuare”, ha dichiarato John Hoffman, co-creator ed executive producer. Lo sceneggiatore ha commentato ironicamente la bella notizia anche su Twitter scrivendo: "Grazie a Dio Steve non l'ha chiamata Only One Murder in the Building. Congratulazioni a questa deliziosa squadra e grazie a tutti coloro che la stanno guardando".

La serie, che ha debuttato in Italia con Star su Disney+ lo scorso 31 agosto, prosegue ogni mercoledì con un nuovo episodio, per un totale di 10 episodi. Il finale è atteso per il 26 ottobre.