Only Murders in the Building: Mistero, eleganza e commedia si incontrano nella nuova serie in streaming con Star su Disney+

News Serie TV

La singolare comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez è disponibile in streaming dal 31 agosto con Star su Disney+, con un nuovo episodio ogni mercoledì.

Come si può conciliare la commedia vecchio stile con il genere giallo e con l'ossessione tutta moderna per i podcast true crime? Ci riesce brillantemente Only Murders in the Building, una nuova comedy disponibile in streaming con Star su Disney+ in contemporanea con la messa in onda americana. Con un cast stellare capitanato dall'improbabile (ma fantastico) trio composto da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, questa serie davvero singolare - già disponibile in streaming dal 31 agosto con un nuovo episodio ogni mercoledì per un totale di 10 episodi - regala un intrattenimento piacevole e ricercato che mancava da tempo in tv. Ecco tutto quello che c'è da sapere e perché potrebbe lasciarvi piacevolmente sorpresi.

La trama di Only Murders in the Building

Co-creata dallo stesso Steve Martin e da John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) e con il creatore di This is Us Dan Fogelman tra i produttori esecutivi, Only Murders in the Building segue i tre estranei Charles, Oliver e Mabel (Martin, Short e Gomez) che vivono nello stesso esclusivo palazzo dell'Upper West Side di Manhattan e che condividono, senza saperlo, un'ossessione per un podcast true crime. Le cose cambiano quando i tre vicini di casa si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto avvenuto nello stabile: sospettando che si tratti di un omicidio, utilizzano la loro grande conoscenza delle storie di crimini realmente accaduti per investigare. I segreti del palazzo, anche quelli avvenuti molti anni prima, vengono a galla mentre registrano un podcast per documentare il caso. Meglio decrifrare tutti gli indizi prima che il killer, che potrebbe nascondersi proprio tra i condomini, colpisca ancora. Ma le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda non possono che essere d'intralcio all'indagine.

Un cast d'eccezione con prestigiose guest star

Only Murders in the Building riunisce due leggende della comicità statunitense come Martin e Short con la freschezza di Selena Gomez, e già questo mix è esplosivo. Nel corso degli episodi, inoltre, fanno capolino diverse guest star come Tina Fey (30 Rock), Amy Ryan (The Office), Nathan Lane (Penny Dreadful: City of Angels) e persino il cantautore Sting. La raffinata capacità autoriale e narrativa di Martin, Hoffman e di Dan Fogelman (lo stesso che con This is Us ci ha regalato storie dagli incastri perfetti) fa il resto nel confezionare una serie che ha tutto quel che serve per funzionare.

Rivisitare il genere giallo senza tradirlo

Guardando Only Murders in the Building vi renderete conto di quanto uno dei generi più praticati in tv, quello del giallo, abbia ancora qualcosa da dire. La serie fa propri i meccanismi già oleati del murder mistery contaminandoli con la commedia e con le innovazioni del true crime. Ma l'equilibrio tra i generi è perfetto e il prodotto finale è di un'eleganza che raramente si trova in tv. La comicità scaturisce dai dialoghi arguti e dai protagonisti perfettamente caratterizzati (Charles è una vecchia gloria della tv, Oliver un regista teatrale in disgrazia e Mabel una millennial che sa il fatto suo) eppure la serie sa tenerci incollati senza perdere mai di vista (quasi) l'unica cosa che conta in questi casi: chi sarà l'assassino?