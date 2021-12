Only Murders in the Building: Cara Delevingne nella stagione 2 della serie rivelazione

News Serie TV

Iniziate le riprese della nuova stagione. Ecco Charles, Oliver e Mabel indagheranno su un nuovo mistero.

Il cast della mystery comedy Only Murders in the Building, una delle serie rivelazione dell'autunno, si fa ancora più prestigioso. Con l'inizio delle riprese della seconda stagione, arriva la notizia che la veterana delle passerelle e attrice Cara Delevingne ha firmato con il servizio streaming Hulu per un ruolo regolare nei prossimi episodi.

Only Murders in the Building 2: Il ruolo di Cara Delevingne

Vista l'ultima volta in tv nei panni della fata Vignette Stonemoss in Carnival Row, secondo Deadline nella stagione 2 di Only Murders in the Building Delevingne interpreterà Alice. Un sofisticato membro del mondo dell'arte, la donna rimarrà invischiata nel mistero che vedrà i personaggi di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez impegnati in una nuova indagine. Ossessionati dalle storie di crimini realmente accaduti, Charles, Oliver e Mabel useranno ancora una volta la loro grande conoscenza del genere true crime per scoprire cos'è realmente accaduto, documentando il tutto nel loro podcast.

In Italia disponibile in streaming su Disney+, Only Murders in the Building si è affermata velocemente come uno dei più grandi successi di sempre di Hulu, apprezzata tanto dal pubblico quanto dalla critica. "Sapere che siamo riusciti a connetterci con il pubblico e che abbiamo colto nel segno abbastanza da avere la possibilità di continuare - e di portare avanti la corsa sfrenata fatta di mistero, commedia ed empatia del nostro show - è indescrivibile" ha dichiarato John Hoffman (Grace and Frankie), creatore della serie con Martin e Dan Fogelman (This Is Us). "Non posso fare altro che ringraziare enormemente tutti. Non vedo l'ora di continuare!".