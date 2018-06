One Tree Hill: Il cast si è riunito per un progetto misterioso

Uno dei teen drama più belli di sempre della tv americana, One Tree Hill potrebbe tornare sugli schermi con qualcosa di nuovo. Lo suggeriscono alcune foto e altrettanti messaggi pubblicati nelle scorse ore da alcuni membri del cast, materiale poi cancellato dai loro profili social, i quali si sono ritrovati a Lafayette, in Louisiana, per un progetto speciale sei anni dopo la conclusione della serie su The CW.

Gli scatti ritraevano tra gli altri Hilarie Burton (interprete di Peyton), Antwon Tanner (Skills), Robert Buckley (Clay) e Danneel Ackles (Rachel). Cosa li abbia riuniti rimane un mistero: alcuni di loro sembravano stringere tra le mani le pagine di un copione, e in un autoscatto Burton aveva alle spalle quello che sembrava essere un tavolo di lettura. Inoltre, tutti i contenuti pubblicati includevano l'hashtag #Christmas2018.

In attesa di saperne di più, il cast di One Tree Hill aveva già fatto parlare di sé nei mei scorsi dopo che una quindicina di attori e membri della troupe hanno firmato una lettera per accusare l'ideatore Mark Schwahn di aver avuto un comportamento sessualmente inappropriato durante la produzione della serie. Le accuse, che hanno portato a un'indagine, hanno prodotto il licenziamento di Schwahn dall'altra sua serie attualmente in onda, The Royals, dopo che il suo cast ha firmato una lettera simile.