One Piece, tutti pazzi per Mackenyu: Chi è l'attore che interpreta Zoro

Figlio d'arte e già con diversi importanti ruoli alle spalle, Mackenyu sembra essere la vera star della serie live-action One Piece: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Se in questi giorni siete tra i tanti abbonati Netflix che hanno voluto dare una chance a One Piece, è possibile che siate rimasti impressionati dalla performance di una star in particolare. Mackenyu Maeda, che nella serie live-action interpreta lo spadaccino dai capelli verdi Roronoa Zoro, è tra gli attori più popolari del momento. La sua prova nella serie basata sul manga di Eiichiro Oda infatti non passa inosservata: espressivo, capace di incredibili acrobazie e con un fisico da vero eroe del cinema d'azione, l'attore sta ricevendo solo elogi. Ma chi è Mackenyu e dove lo abbiamo visto prima? Ecco alcune curiosità e tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Mackenyu, Zoro in One Piece

Nato a Los Angeles il 16 novembre 1996, Mackenyu Maeda è prima di tutto figlio d'arte. Suo padre era infatti l'attore e esperto di arti marziali Sonny Chiba, che ricorderete nei panni del produttore di katane Hattori Hanzo in Kill Bill di Tarantino. Chiba è stato anche riconosciuto a livello internazionale come l'attore più esperto di arti marziali negli anni '80 e '90 ed è morto nel 2021 a causa del Covid-19. L'intera famiglia di Mackenyu è una famiglia di artisti: la sua sorellastra maggiore, Juri Manase, è stata l'allenatrice e controfigura di Lucy Liu in Kill Bill mentre il fratello minore Gordon Maeda, 23 anni, è conosciuto per il suo ruolo di Takashi Mitsuya nell'adattamento cinematografico live-action del popolare anime giapponese, Tokyo Revengers.

Non solo attore: I molti talenti di Mackenyu e la vita privata

Mackenyu è cresciuto a Los Angeles e ha frequentato la Beverly Hills High School. Da bambino e da adolescente ha coltivato molti talenti: dalla musica (suona ben tre strumenti) alle arti marziali e alla ginnastica (giocava a pallanuoto e faceva parte della squadra di wrestling al liceo). Sul fronte della vita privata, l'attore è molto riservato. Sappiamo, però, che è sposato con una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e preferisce rimanere lontana dai riflettori.

La carriera in Giappone e a Hollywood

I primi passi nel mondo dello spettacolo Mackenyu li ha mossi in Giappone dove ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista all'età di 16 anni. A 19 anni l'importante lavoro nel film Take a Chance e negli anni successivi tanta gavetta nel cinema giapponese. La prima grande occasione a Hollywood l'ha ottenuta grazie al film Pacific Rim – La rivolta, nel 2018. Più recentemente lo abbiamo visto nell'adattamento live-action de I cavalieri dello zodiaco che comunque insieme a One Piece è solo uno dei tanti adattamenti live-action in cui l'attore si è cimentato con successo. Ricordiamo anche, tra gli altri, gli adattamenti di Le bizzarre avventure di JoJo, Rurouni Kenshin: The Final e Fullmetal Alchemist. Nei panni dello spadaccino Zoro, un ex cacciatore di taglie che entra a far parte della ciurma di Cappello di paglia, sta dando però davvero il meglio di sé e non possiamo che sperare di ritrovarlo in una possibile seconda stagione.