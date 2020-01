One Piece: La serie live-action presto su Netflix!

News Serie TV

Il commento entusiasta del creatore Eiichiro Oda: "Questo è così incoraggiante!!"

Uno dei manga giapponesi più amati e venduti al mondo, One Piece tornerà presto in tv, e stavolta non con un anime. Dopo una lunga gestazione, Netflix ha ufficializzato l'ordine di una serie live-action di 10 episodi basata sulla creazione di Eiichiro Oda, il quale darà il suo contributo come produttore esecutivo.

"So di averne annunciato la produzione nel 2017, ma queste cose richiedono tempo!", è stato il commento di Oda su Twitter. "I preparativi sono andati avanti lentamente dietro le quinte e sembra che possa fare finalmente il grande annuncio: Netflix, il maggiore servizio di intrattenimento in streaming al mondo, ci presterà il suo straordinario supporto produttivo! Questo è così incoraggiante!! Fino a che punto progredirà la storia nei 10 episodi della prima stagione? Chi farà parte del cast? Vi preghiamo di pazientare ancora un po' e di rimanere sintonizzati!!".

Pubblicato a partire dal 1997, One Piece segue le gesta di Monkey D. Rufy, un giovane pirata il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom. Con l'aiuto della sua ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati.

Il team di produzione di One Piece include Steven Maeda e Matt Owens, conosciuti per il loro lavoro dietro le quinte di X-Files e Agents of S.H.I.E.L.D. rispettivamente, oltre a Marty Adelstein e Becky Clements. Per Netflix non si tratta del primo adattamento live-action di una popolare proprietà giapponese: si aggiunge a Cowboy Bebop, basato sull'omonimo anime degli anni '90.