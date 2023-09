One Piece, la seconda stagione è già scritta: Ecco quando potrebbe uscire

News Serie TV

I produttori della serie Netflix basata sul manga e sull'anime di successo sono già pronti in caso di rinnovo per una (sempre più probabile) stagione 2.

La serie live-action basata su One Piece, arrivata su Netflix lo scorso 31 agosto, in pochi giorni sta già consolidando il suo successo. Nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre, quindi in soli 4 giorni, ha accumulato 18,5 milioni di visualizzazioni scalando la Top 10 globale di Netflix e quelle nazionali di 84 Paesi del mondo. Impossibile non pensare già a una seconda stagione. Sebbene un secondo ciclo di episodi non abbia ancora ricevuto l'okay definitivo da parte di Netflix, ci sono ottime notizie. I produttori hanno rivelato a Variety che le sceneggiature della stagione 2 sono già pronte e hanno fatto anche una previsione di uscita dei nuovi episodi.





One Piece: Quando potrebbe uscire una seconda stagione

Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios che produce il live-action di One Piece in collaborazione con il creatore del manga Eiichiro Oda e l'editore Shueisha, ha detto a Variety di avere già le sceneggiature dei nuovi episodi pronte. Naturalmente la produzione non potrà essere avviata finché non sarà terminato lo sciopero degli attori del sindacato SAG-AFTRA ma, come ha sottolineato la presidente di Tomorrow Studios Becky Clements, una volta avviati i lavori i nuovi episodi potrebbero arrivare in streaming circa 12-18 mesi dopo. "Se ci muoviamo molto rapidamente, questa è una possibilità", ha aggiunto Clements.

A che punto sono le trattative con Netflix

I produttori sono molto fiduciosi in un rinnovo, visto che i risultati hanno addirittura superato le aspettative. Si rompe così, qualche modo, la famosa maledizione degli adattamenti live-action da anime, finora tutti esperimenti falliti; è il caso di Cowboy Bepop, prodotta dalgi stessi Tomorrow Studios e cancellata meno di un mese dopo il debutto. "Con il supporto di Netflix, ci aspettavamo che One Piece diventasse il numero uno e abbiamo intuito che la loro ricerca e gli algoritmi probabilmente prevedevano questa possibilità. Ma dopo il lancio ci è stato detto che abbiamo superato le aspettative, il che è fantastico", ha spiegato Clements.

"Penso che Netflix stia cercando di capire quanti episodi ordinare e se dividerli. Penso che avremo notizie nella prossima settimana o tra due settimane. Sembra esserci un grande slancio per continuare su questa strada e elaborare una strategia a lungo termine. Quindi stiamo solo aspettando questo", ha dichiarato Adelstein. L'esito positivo delle trattative dipenderà anche da quanti altri spettatori sarà in grado di coinvolgere la serie nelle prossime settimane. L'obiettivo è puntare sulle famiglie e sul pubblico che non aveva familiarità con il manga e con l'anime. "Quello che dovrebbe succedere è un ampliamento del pubblico. Stiamo coinvolgendo molte famiglie e questa è davvero la chiave, coinvolgere i non fan e le persone che non sono a conoscenza del franchise, perché lo show è autonomo e anche da solo convince la gente a guardarlo", ha concluso Adelstein.

Per avere notizie ufficiali non ci resta che aspettare, ma le premesse sono già ottime.