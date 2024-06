One Piece dà un volto a Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9

News Serie TV

I casting confermano l'arrivo della Baroque Works nella seconda stagione della serie live-action.

Gli agenti Baroque Works stanno arrivano in One Piece, la serie live-action di Netflix basata sull'omonimo manga giapponese scritto e illustrato da Eiichiro Oda. Il servizio streaming ha annunciato che David Dastmalchian (Oppenheimer), Jazzara Jaslyn (Warrior), Camrus Johnson (Batwoman) e Daniel Lasker (Raised by Wolves) interpreteranno quattro membri chiave dell'organizzazione criminale - precisamente Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9 - nella seconda stagione.

One Piece: Cosa sappiamo della stagione 2

La prima stagione ha raccontato le origini di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero con il sogno di diventare il Re dei Pirati alla ricerca del leggendario tesoro chiamato One Piece. Insieme a un gruppo di pirati improvvisati, Luffy si mette in viaggio per raggiungere la Rotta Maggiore, lungo la quale si dice sia nascosto il tesoro. Si è trattato in buona parte delle storie raccontate da Oda nei primi 100 capitoli del manga, facenti parte dell'Arco del Mare Orientale. La seconda stagione porterà sugli schermi le storie dell'arco narrativo successivo, lungo 116 capitoli e conosciuto come l'Arco di Alabasta.

Alabasta è il regno di cui la Baroque Works, un'organizzazione criminale messa in piedi da un signore della guerra di nome Crocodile (anche conosciuto come Mr. 0), vuole impadronirsi perché qui si trova l'arma ancestrale Pluton, con la quale pianifica di assoggettare il mondo intero. Si tratta della stessa organizzazione che ha cercato di reclutare Zoro all'inizio della serie, che Luffy e la sua ciurma cercano di fermare quando si imbattono in Vivi, una principessa esiliata da Alabasta.

Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9 sono quattro dei molti agenti che agiscono sotto Mr. 0 e la sua vice Miss All Sunday, e i primi della Baroque Works confermati nell'adattamento live-action. Si tratta anche delle prime nuove aggiunte al cast della seconda stagione, mentre non è chiaro ancora se l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis realizzerà il suo sogno di vestire i panni della dottoressa Kureha, come si vocifera da più parti.