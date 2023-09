One Piece 2: Quando esce, trama, cast, anticipazioni e tutto quello che sappiamo

News Serie TV

Le avventure di Cappello di Paglia e della sua ciurma sulla Rotta Maggiore continuano: ecco tutte le anticipazioni sulla seconda stagione della serie live-action One Piece.

La prima stagione della serie live-action basata su One Piece ha trascinato a bordo dell'iconica nave Going Merry milioni di spettatori di tutto il mondo, tanto che il rinnovo per una seconda stagione è arrivato a soli 15 giorni dal debutto. Ma cosa sappiamo sui nuovi episodi e quando usciranno in streaming? Abbiamo raccolto tutte le notizie e le anticipazioni sulla seconda stagione della serie basata sul fortunato manga creato dal maestro Eiichiro Oda: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama, il cast e la possibile data d'uscita.

One Piece 2 quando esce? La probabile data d'uscita

Netflix ha interesse che la seconda stagione di One Piece sia pronta il prima possibile. Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios (lo studio che produce la serie insieme a Netflix), ha detto a Variety di avere già le sceneggiature dei nuovi episodi pronte. Naturalmente la produzione non potrà essere avviata finché non sarà terminato lo sciopero degli attori del sindacato SAG-AFTRA, motivo per cui è impossibile immaginare fin da ora una finestra d'uscita dei nuovi episodi. Come ha sottolineato la presidente di Tomorrow Studios Becky Clements, una volta avviati i lavori i nuovi episodi potrebbero però arrivare in streaming circa 12-18 mesi dopo.

One Piece 2: La trama

La prima stagione di One Piece ha raccontato le origini di Monkey D. Luffy (detto anche Rufy), un giovane avventuriero con il sogno di diventare il re dei pirati alla ricerca del leggendario tesoro chiamato ONE PIECE. Insieme a un gruppo di pirati improvvisati, Rufy si mette in viaggio per raggiungere la Rotta Maggiore lungo la quale si dice sia nascosto il tesoro. Il primo ciclo della serie live-action ha coperto molti eventi del manga raggruppando circa 100 capitoli in soli otto episodi. Di conseguenza, la seconda stagione adatterà molto probabilmente il prossimo arco narrativo almeno fino al capitolo 218. I prossimi passi per Rufy e i suoi amici saranno un'isola di giganti, la ricerca di un medico che si unisca all'equipaggio e la lotta contro un criminale.

Arriva Smoker?

La storia più importante che darà il via alla seconda stagione sarà probabilmente incentrata sul nuovo villain Smoker. Nella scena finale della prima stagione abbiamo visto un individuo che ha fatto un buco nel poster da ricercato di Rufy con il suo sigaro, molto probabilmente proprio Smoker. I suoi capelli bianchi e i suoi due sigari in una mano ci fanno pensare che ricoprirà un ruolo chiave nei prossimi episodi.

La saga di Alabasta

È probabile che il secondo capitolo della serie live-action includa anche la cosiddetta saga di Alabasta dei manga. Una volta che l'equipaggio raggiunge la Rotta Maggiore, la loro ricerca del tesoro di One Piece subisce una battuta d'arresto quando incontrano Vivi, una principessa esiliata dal suo regno di Alabasta. Il regno è stato manipolato da un signore della guerra pirata di nome Crocodile, che ha convinto la gente di Alabasta di essere l'eroe che hanno sempre desiderato. Non sanno che Crocodile controlla segretamente un'organizzazione criminale chiamata Byzantine Works. Se il nome suona familiare, è la stessa organizzazione che ha cercato di reclutare Zoro nell'episodio pilota della serie. Quando i crudeli piani di Crocodile diventano ormai, Rufy e la sua ciurma decidono di aiutare la loro nuova amica Vivi a fermare l'organizzazione criminale.

Il cast

torneranno naturalmente Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Emily Rudd nei panni di Nami, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp, Taz Skylar nei panni di Sanji. Probabilmente ritroveremo anche i Marine visti nella prima stagione, tra cui Vincent Regan (300) nei panni del vice ammiraglio Garb, Morgan Davies (Evil Dead Rise) nei panni dell'appassionata recluta Koby, e Aidan Scott nei panni del viziato Helmeppo. È probabile che ritornino anche due cattivi della prima stagione, cioè Jeff Ward (Agents of SHIELD) nel ruolo di Buggy il Clown e Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls) nel ruolo del Capitano Alvida.

I nuovi personaggi

In un video condiviso sui social ufficiali di Netflix, Eiichiro Oda in persona ha confermato che nei nuovi episodi uno dei personaggi più amati del franchise, la renna antropomorfa Tony Tony Chopper, si unirà ufficialmente alla ciurma di Rufy. Quest'ultimo, infatti, si metterà alla ricerca di un medico che possa unirsi al suo equipaggio e Chopper sarà il candidato perfetto (siamo molto curiosi di scoprire come sarà reso il personaggio in versione live-action). Inoltre c'è un'attrice che si è già candidata per interpretare il Dr. Kureha, mentone di Chopper: si tratta della vincitrice dell'Oscar Jamie Lee Curtis, grande fan di One Piece, che si è proposta per il ruolo. Vedremo se Netflix coglierà al volo questa opportunità.

Altri personaggi che potrebbero apparire sono il signore della guerra Crocodile, il suo secondo in comando Nico Robin e altri membri della sua squadra malvagia di Byzantine Works, oltre alla suddetta principessa Vivi.