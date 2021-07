One of Us Is Lying: La nuova serie teen mistery di Peacock si svela nel primo teaser trailer

News Serie TV

Il progetto coinvolge come showrunner l'ideatore di Elite Darío Madrona e come regista l'attrice Jennifer Morrison.

Immaginate un classico come The Brekfast Club che incontra un teen drama contemporaneo come Elite. Ecco la ricetta per One of Us Is Lying, una nuova serie mistery in arrivo prossimamente negli Stati Uniti su Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal che svela oggi il primo teaser trailer. Basata sull'omonimo libro di Karen M. McManus, la serie può contare su uno showrunner d'eccezione, il co-ideatore di Elite Darío Madrona, e sull'ex star di C'era una volta Jennifer Morrison che ha diretto e prodotto il primo episodio.

La trama e il cast di One of Us Is Lying

Scritta da Erica Saleh (Evil) e da lei prodotta a livello esecutivo con Madrona, One of Us Is Lying racconta cosa succede quando cinque liceali che non si conoscono finiscono insieme in punizione e solo quattro ne escono vivi. Ciascuno di loro è un sospettato e tutti hanno qualcosa da nascondere. Il teaser trailer fa conoscere agli spettatori il narratore Simon (che è anche la vittima) interpretato da Mark McKenna. Simon viene ucciso il primo giorno di scuola e tutti i compagni che si trovavano con lui sono potenzialmente responsabili della sua morte: c'è l'intelligente Bronwyn (Marianly Tejada di The Purge); il criminale Nate (Cooper van Grootel); la principessa Addy (Annalisa Cochrane di Cobra Kai); e l'atleta Cooper (Chibuikem Uche di American Housewife). Completano il cast Barrett Carnahan (Grown-ish) nei panni del fidanzato di Addy, Jake; Jessica McLeod (You Me Her) in quelli della migliore amica di Simon, Janae; e Melissa Collazo (Swamp Thing) nei panni della sorella minore di Browyn, Maeve (che è anche al centro del sequel del libro).