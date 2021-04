Omicidio a Easttown: Trailer ufficiale della miniserie crime con Kate Winslet in arrivo su Sky

News Serie TV

Questa nuova miniserie targata HBO vede la Premio Oscar Kate Winslet – anche produttrice - nei panni di una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli.

Debutterà il 18 aprile negli USA su HBO, e a giugno su Sky e NOW, Omicidio a Easttown, che in originale si intitola Mare of Easttown, una miniserie crime con protagonista l'attrice premio Oscar Kate Winslet, anche coinvolta nel progetto in veste di produttrice.

Creata e sceneggiata dal Brad Ingelsby che ha scritto Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace e Tornare a vincere, e diretta dal Craig Zobel di The Hunt, la miniserie vede la Winslet - impegnata per la prima volta in una produzione per la tv a dieci anni da Mildred Pierce - nei panni di Mare, un'investigatrice di una piccola città della Pennsylvania che vede la sua vita cadere a pezzi mentre indaga sull'omicidio di una giovane ragazza. Mentre cerca di risolvere il caso, Mare si chiede se riesca a sopportare la pressione delle aspettative della sua comunità.

Nel cast ci sono anche Guy Pearce, anche lui in precedenza nel cast di Mildred Pierce, qui nei panni di un professore di scrittura creativa; Julianne Nicholson (la migliore amica di una vita della protagonista); Jean Smart (la madre di Mare); Angourie Rice (sua figlia); e Evan Peters (un giovane detective che aiuta Mare nelle indagini).

Questo è un nuovo trailer originale di Omicidio a Easttown: