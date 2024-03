Olivia Munn rivela il suo calvario: La scoperta del cancro al seno e la doppia mastectomia

News Serie TV

L'attrice 43enne, vista in tv nelle serie The Newsroom e Perfect Couples, ha raccontato il suo difficile ultimo anno in un post su Instagram.

L'attrice Olivia Munn, nota per il suo lavoro nella serie The Newsroom, Perfect Couples e Six, nonché nei film Iron Man 2, X-Men: Apocalisse e Ocean's 8, ha rivelato attraverso un post molto sincero condiviso su Instagram che un anno fa le è stato diagnosticato un cancro al seno e che da allora sta combattendo la sua personale battaglia per sconfiggerlo.

Olivia Munn: La scoperta del cancro e il trattamento

Nel suo post, contornato da varie fotografie, Munn ha scritto: "Nel febbraio del 2023, nel tentativo di essere proattiva riguardo alla mia salute, ho eseguito un test genetico che verifica 90 diversi geni del cancro. Sono risultata negativa a tutti, incluso il BRCA (il gene più noto del cancro al seno). Anche mia sorella Sara era appena risultata negativa. Ci siamo chiamate e ci siamo date il cinque al telefono. Nello stesso inverno ho fatto anche una normale mammografia. Due mesi dopo mi è stato diagnosticato un cancro al seno".

Da allora, l'attrice ha subito quattro interventi chirurgici. "Ho trascorso così tanti giorni a letto che non riesco nemmeno a contarli" ha scritto, rivelando di aver imparato "di più del cancro, del trattamento del cancro e degli ormoni di quanto avrei mai potuto immaginare. Sorprendentemente, ho pianto solo due volte. Immagino di non aver avuto la sensazione che ci fosse tempo per piangere". Munn ha raccontato di aver subito una doppia mastectomia. "Sono passata dal sentirmi completamente bene un giorno, al svegliarmi in un letto d'ospedale dopo un intervento chirurgico di 10 ore il giorno successivo". Alla fine, "Sono fortunata. L'abbiamo preso abbastanza in tempo da avere delle opzioni".

"Sono così grata ai miei amici e alla mia famiglia per avermi amato in tutto questo", ha concluso Munn. "Sono così grata a John [Mulaney, il suo compagno] per le notti trascorse a cercare il significato di ogni operazione e farmaco e quali effetti collaterali e recupero potevo aspettarmi. Per essere stato lì prima di ogni intervento ed essere stato lì quando mi svegliavo, mettendo sempre le foto incorniciate di nostro figlio Malcolm in modo che fossero la prima cosa che vedevo quando aprivo gli occhi".