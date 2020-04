OC: Dieci incredibili curiosità sulla prima stagione della serie cult

News Serie TV

Il teen drama torna in onda oggi su Italia 1: ecco alcuni fatti poco noti sul primo ciclo di episodi.

A grande richiesta, dalle 19 di questa sera torna in onda su Italia 1 OC, una delle serie tv più amate da chi è stato adolescente nei primi anni 2000. Andato in onda per la prima volta nel 2003, il teen drama creato da Josh Schwartz ha appassionato in sole quattro stagioni moltissimi fan in tutto il mondo. Anche chi è cresciuto guardando le storie di Seth, Marissa, Ryan, Summer e tutti gli abbienti protagonisti di Newport Beach, però, potrebbe non essere ben informato sulla storia della serie. Siete sicuri di conoscere tutto su OC? Ecco dieci curiosità sulla prima stagione che potrebbero sorprendervi.

OC: Dieci cose che non sapete sulle origini della serie

Il titolo della serie

La serie è stata intitolata OC (in originale The O.C.) e non semplicemente Orange County, perché esisteva già un film intitolato in questo modo uscito nel 2002 (solo un anno prima della messa in onda della serie) con protagonisti Colin Hanks e Jack Black. La contea di Orange, in California, dove la serie è ambientata, è famosa soprattutto per l'attrazione di Disneyland che ha sede nella città capoluogo Anaheim.

La vera età degli attori nella prima stagione

Quando OC è andata in onda per la prima volta, la più giovane (e unica adolescente) tra i protagonisti della serie era Mischa Barton (Marissa), che aveva 17 anni. Chris Carmack (Luke) aveva 22 anni, Benjamin Mckenzie (Ryan) 24, Peter Gallagher (Sandy) 47, Tate Donovan (Jimmy) 39, Melinda Clarke (Julie) 33, Rachel Bilson (Summer) ne aveva 21. Kelly Rowan (Kirsten) aveva 37 anni e pur essendo solo 14 anni più vecchia di Adam Brody (Seth) che all'epoca aveva 23 anni, ha interpretato sua madre! È curioso notare, tra l'altro, che quando il creatore della serie Josh Schwartz ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura, aveva solo 25 anni, 27 quando OC è andata in onda.

Ben McKenzie e Adam Brody non dovevano far parte del cast

La parte di Ryan Atwood era stata originariamente affidata a Garrett Hedlund. Prima che si iniziasse a girare la serie, tuttavia, l'attore fu scelto anche per recitare nel film Troy accanto a Brad Pitt e preferì la carriera cinematografica. Adam Brody, invece, non piaceva al creatore della serie Josh Schwartz. "Vedemmo un sacco di attori per la parte di Seth. E quando fece il provino ricordava a mala pena le battute. Non lo volevo nella mia serie. Poi il direttore dei casting mi disse che dovevamo richiamarlo perché aveva visto in lui qualcosa di speciale", ha ricordato qualche anno fa Schwartz intervistato da Uproxx. Pare che il personaggio di Seth non piacesse inizialmente nemmeno ai vertici di FOX, tanto che non era stato incluso nei primi poster ufficiali della serie.

Chad Michael Murray ha preferito One Tree Hill a OC

Non tutti sanno che Chad Michael Murray, famoso per aver interpretato Lucas Scott in un altro amatissimo teen drama, One Tree Hill, aveva ottenuto una parte anche in OC. È stato lui stesso a preferire la serie creata da Mark Schwahn a quella di Josh Schwartz (decisione che l'ha premiato, dal momento che la prima è andata in onda per ben 9 stagioni).

Marissa sarebbe potuta essere Olivia Wilde

Per la parte di Marissa, i responsabili del casting della serie sono stati indecisi tra Mischa Barton e Olivia Wilde. Alla fine il ruolo è stato affidato alla prima perché, come ha rivelato Schwartz all'ATX Tv Festival nel 2006, "Marissa era un personaggio che Ryan doveva salvare e Olivia Wilde non sembrava aver bisogno di essere salvata. È una tosta". Come sappiamo, però, Olivia Wilde ha comunque recitato nella seconda stagione della serie nella parte di Alex.

Summer doveva essere un personaggio ricorrente

Il personaggio della migliore amica di Marissa, Summer, interpretata da Rachel Bilson, doveva essere un personaggio ricorrente. Nell'episodio pilota, infatti, ha solo tre battute. Episodio dopo episodio, tuttavia, la crescente popolarità del suo personaggio ha assicurato a Rachel Bilson una promozione a regolare già durante la prima stagione.

È stato quasi prodotto uno spin-off di OC

Dopo l'enorme successo della prima stagione (OC fu la nuova serie più seguita dagli americani tra i 18 e i 34 anni nella stagione 2003-2004), FOX pensò a uno spin-off incentrato su uno dei personaggi minori della serie. La scelta era ricaduta sul personaggio di Anna Stern, interpretata da Samaire Armstrong ma, alla fine, si preferì concentrarsi sulla serie madre. Josh Schwartz, tuttavia, anni dopo la fine della serie, ha confessato che avrebbe voluto dare più spazio al personaggio di Anna e a quello di Luke (Chris Carmack), a suo parere eliminati troppo presto.

Lo strano caso di Kaitlin Cooper

Nella prima stagione di OC si vede la sorellina di Marissa, Kaitlin, (interpretata da Shailene Woodley!) partire per il collegio all'età di 11 anni. Quando questo personaggio torna, nella terza stagione (tecnicamente solo 18 mesi dopo, nella storia), ha magicamente 15 anni ed è interpretato da Willa Holland, curiosamente solo 5 mesi più vecchia di Shailene Woodley.

Casa Cohen è meno epica di quel che sembra

Chi non si è innamorato della splendida dimora dei Cohen con piscina e dépendance a uso esclusivo dei giovani protagonisti? Per la verità la piscina vista nella serie ha una profondità di poco più di un metro. Per dare l'illusione della profondità, gli attori hanno dovuto recitare in varie scene stando in ginocchio. Anche gli sfondi che si vedono in diversi poster della serie non sono quasi mai reali ma sono stati aggiunti con Photoshop.

Gli abbracci di Seth e Ryan

Al contrario di quanto potrebbe sembrare, Seth e Ryan si abbracciano solo due volte in tutta la serie: nel primo episodio della prima stagione e nel finale di serie, nella quarta stagione.

Dopo aver letto queste curiosità siete pronti per una nuova maratona di OC? L'appuntamento con la prima stagione è tutti i giorni su Italia 1 alle 19 fino al 5 maggio. Successivamente la programmazione si sposterà su La5 e proseguirà in prima serata ogni martedì sera.