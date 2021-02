Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor svela quando inizieranno le riprese della serie di Disney+

News Serie TV

L'interprete dell'iconico personaggio di Star Wars ci aggiorna sullo stato dei lavori di una delle novità più attese dai fan della saga.

Tra i progetti più attesi dai fan di Star Wars c'è sicuramente la serie tv dedicata al personaggio di Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi interpretato nella saga prima da Alec Guinness e poi da Ewan McGregor. Mentre è stato annunciato che nella nuova serie, in arrivo prossimamente in streaming su Disney+, accanto a McGregor nei panni del protagonista tornerà a recitare anche Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker, l'interprete di Obi-Wan Kenobi ha aggiornato i fan rivelando quando e dove inizieranno le riprese.

Obi-Wan Kenobi: Nuovi dettagli su tempi e location delle riprese da Ewan McGregor

Ospite a distanza della maratona di beneficenza organizzata dalla comica Eddie Izzard, Ewan McGregor ha spiegato che le riprese di Obi-Wan Kenobi inizieranno in tarda primavera e che, contrariamente alle informazioni che circolavano ultimamente online, la serie evento non sarà girata in Inghilterra e neppure all'estero bensì semplicemente a Los Angeles. "Gireremo qui a Los Angeles. È divertente perché ogni settimana escono nuove notizie su un cambio di location e mio padre mi contatta e mi dice 'pensavo dovessi girare a Los Angeles', perché c'è l'ennesimo tabloid che dice che dovremmo girare in qualche città bizzarra lontana. E poi dicono che gireremo a Boston, poi... No aspetta, non era Boston, era Boston, Regno Unito". L'attore, quindi, chiarisce una volta per tutte che la troupe di Obi-Wan Kenobi non si sposterà da Hollywood e ci informa, tra le altre cose, che la tecnologia che verrà utilizzata nella serie sarà molto simile a quella presente in The Mandalorian.

La trama di Obi-Wan Kenobi

Presentata come una serie evento, Obi-Wan Kenobi è di fatto una serie prequel visto che sarà ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi del film del 2005 Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith, nel quale Obi-Wan ha dovuto confrontarsi con la sua più grande sconfitta: il decadimento e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Sith Darth Vader. Il progetto è solo una delle numerose novità annunciate nei mesi scorsi da Disney+: solo legati all'universo di Guerre Stellari, oltre alla terza stagione di The Mandalorian, sono in sviluppo ben tre spin-off di quest'ultima e una serie dedicata al personaggio di Lando Calrissian.