Obi-Wan, Ewan McGregor sull'inizio delle riprese e sull'ispirazione di Alec Guinness

Ewan McGregor ha provato a rivelare qualcosa sulla miniserie Obi-Wan per Disney+, ospite al Graham Norton Show: l'ispirazione al nume tutelare Alec Guinness, il previsto inizio delle riprese...

Naturalmente siamo tutti in attesa della seconda stagione di The Mandalorian, su Disney+ in streaming a fine mese, ma nel frattempo bolle in pentola la miniserie su Obi-Wan di cui sarà mattatore Ewan McGregor, che ne ha discusso al Graham Norton Show. La notizia più importante, data dall'attore a mezza bocca (comprensibilmente preoccupato di essere poi rimproverato dai piani alti), è che le riprese dovrebbero iniziare a marzo 2021, per la confermata regia di Deborah Chow, peraltro già attiva su due puntate della prima stagione di Mandalorian. McGregor tuttavia, avendo un trascorso cinematografico col personaggio, non ha potuto limitarsi a parlare di questo...

Obi-Wan, l'ombra e l'ispirazione di Alec Guinness per Ewan McGregor

Alec Guinness aveva poco più di 60 anni quando interpretò Obi-Wan Kenobi nel leggendario Guerre stellari (1977) e, per quanto McGregor sia ancora prossimo ai 50, potrebbe avvicinarsi più a quel look di quanto potesse nella trilogia prequel composta da La minaccia fantasma, L'attacco dei Cloni e La vendetta dei Sith (1999-2005). A prescindere, per un attore di lingua inglese (seppur scozzese) come McGregor, il mito di Guinness rimane sempre un faro. Una prova affascinante, come ci spiega Ewan:

Sono un suo enorme fan, mi sono divertito tantissimo a studiarlo nei primi film. E' una cosa divertente provare a immaginarlo giovane. Io mi sto avvicinando di più all'età che aveva [nella trilogia originale], quindi la mia sfida sarà provare a incontrarlo... a metà strada.

La partecipazione di Guinness a Guerre stellari fu poi simpaticamente ambigua, perché il grande attore non negò mai di essere stato molto perplesso dal progetto, ritenendo anche le battute che pronunciò abbastanza improbabili (specie per quel che riguardava i sermoni sulla Forza). Scommetteremmo comunque sull'understatement inglese, perché Guinnes ottenne pur sempre una nomination all'Oscar per quel ruolo... Leggi anche Star Wars, la serie di Obi-Wan era partita come uno spin-off cinematografico "A Star Wars Story"

Obi-Wan, di cosa parla la miniserie con Ewan McGregor

Il terreno si fa minato quando ci si aspetta da Ewan McGregor un commento sulla storia della miniserie Obi-Wan. Gli assetati fan dovranno prender tempo con la semplice promessa di un'azione anche corale, che dia a Obi-Wan uno spazio equo in mezzo ad altri personaggi.

Diciamo che è una storia su Obi-Wan Kenobi, non ci sono solo io, ma ci sarò sicuramente parecchio. Mi sto arrovellando per capire cosa posso dire e cosa no! [...] Le trame per me saranno proprio forti, comunque sono semplicemente felice di interpretarlo di nuovo, ne è passato del tempo dall'ultima volta.