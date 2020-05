NOS4A2: Il trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie horror con Zachary Quinto torna il 21 giugno.

L'inquietante Charlie Manx interpretato da Zachary Quinto è pronto a tornare nella seconda stagione di NOS4A2 (si legge Nosferatu) in arrivo il prossimo 21 giugno su AMC (in Italia prossimamente su Amazon Prime Video). Per annunciare il ritorno della serie horror tratta dall'omonimo romanzo di Joe Hill e trasposta da Jami O’Brien (Fear the Walking Dead) è stato diffuso un terrificante trailer ufficiale.

NOS4A2: La trama della seconda stagione

I nuovi episodi saranno ambientati otto anni dopo gli eventi del primo ciclo. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) vorrebbe distruggere una volta per tutte il diabolico Charlie Manx che, avendo affrontato la sua mortalità, vuole vendicarsi a sua volta di Vic. Per farlo, mette gli occhi sulla persona a cui la donna tiene di più: suo figlio, Wayne, di otto anni. Per salvare l'anima di suo figlio, Vic è disposta a tutto. Ma, per assicurargli un futuro, sia lei che Charlie dovranno affrontare gli errori del passato.

Il cast

Nel cast della seconda stagione di NOS4A2, che negli Stati Uniti - dopo il successo della prima stagione - andrà in onda simultaneamente sia su AMC che BBC America, ci sono anche Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David e Mattea Conforti.

