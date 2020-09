NOS4A2 cancellata dopo due stagioni

News Serie TV

La serie horror con Zachary Quinto non tornerà con nuovi episodi.

Dite addio a Charlie Manx: NOS4A2 (si legge Nosferatu) è stata cancellata a AMC dopo due stagioni. La serie con Zachary Quinto nei panni del diabolico capo di Christmasland non avrà quindi un terzo ciclo di episodi. La notizia è stata condivisa su Twitter dallo showrunner Jami O’Brien che ha scritto: "Bene, amici. Ho saputo da AMC che non faremo una terza stagione. È un peccato ma sono felice che siamo stati in grado almeno di finire di adattare la storia dal fantastico romanzo di Joe Hill".

NOS4A2: La terza stagione non ci sarà

NOS4A2 seguiva Victoria "Vic" McQueen (Ashleigh Cummings), un'artista che scopre di avere la capacità soprannaturale di rintracciare tutto ciò che è stato perso. La sua abilità la porta fino a Charlie Manx (Zachary Quinto), un essere immortale che si nutre delle anime dei bambini e poi porta ciò che resta di loro a Christmasland, un contorto villaggio di Natale creato dalla sua immaginazione. "Christmasland potrà vivere per sempre ma NOS4A2 finirà con la stagione 2", ha confermato AMC tramite un comunicato. "Siamo incredibilmente grati a Jami O’Brien, Joe Hill e all'intero cast e alla troupe per due stagioni di televisione ispirata, terrificante e assolutamente accattivante. E grazie ai fan per averci seguito in questa corsa", si legge ancora nel documento. Il motivo principale della cancellazione risiede negli ascolti deludenti della seconda stagione che, con 378.000 spettatori totali e lo 0.10 di rating nel target demografico 18-49, ha più che dimezzato i risultati raggiunti dal primo ciclo di episodi.

I ringraziamenti del creatore

Jami O’Brien ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato insieme a lui alla serie e lo ha fatto in una serie di tweet. "Mi mancherà ritrovare tutti a Little Rhody quest'anno, ma sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme", ha scritto. Infine, si è rivolto al pubblico fedele che, settimana dopo settimana, ha continuato a sintonizzarsi su AMC per vedere i nuovi episodi della serie horror. "Avete reso la domenica sera molto divertente. Spero di rifarlo insieme a voi, da qualche parte, prima o poi", ha scritto lo sceneggiatore.

In Italia NOS4A2 è disponibile in streaming su Amazon Prime Video . La seconda stagione arriverà prossimamente.