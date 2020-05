Non voglio cambiare pianeta: Jovanotti in bici tra Cile e Argentina, un diario di viaggio che diverte e ispira

News Serie TV

Nella docu-serie disponibile in streaming su RaiPlay, composta da 16 brevi episodi da un quarto d'ora circa, Lorenzo Cherubini ci mostra i suoi 4000 km di viaggio sudamericano, confermandosi grande intrattenitore pop, e mostrando quello che ci pare il suo lato migliore.

Nell’era del tifo generalizzato, sulle contrapposizioni da curva su qualsiasi argomento, Jovanotti o lo si ama, o lo si odia.

C’è chi si sdilinquisce a ogni accordo, ogni intervista, ogni progetto o iniziativa; e c’è chi l’attacca perché lo reputa stonato o non sa suonare, perché la sua musica qui e la sua musica là, e perché parla di tutto, quello lì?

Sulla produzione musicale di Lorenzo Cherubini non mi esprimo: tutto quello che posso dire è che buona parte dei suoi grandi successi, dagli inizi agli anni Novanta, sono tormentoni più che gradevoli che hanno accompagnato - più per scelta di radio e tv che per mia - buona parte della mia vita, e che “L’albero”, secondo me, è un bel disco. Tutto quel che è venuto dopo, lo ammetto, lo conosco poco (il mio consumo di radio e tv, più o meno da quegli in avanti, ha assunto altre forme).

Penso poi che il cappello da maître à penser che molti gli rimproverano, non l’abbia indossato lui per scelta, ma glielo abbiano calcato in testa altri: Lorenzo è un divo, Lorenzo è la più grande icona pop che abbiamo in Italia, e se in Italia basta apparire in tv un paio di volte per far diventare rilevanti le proprie opinioni su qualsivoglia argomento, non vedo perché non dovrebbero essere quelle di Jovanotti. Al quale molti chiedono cose, spesso ben oltre l’ambito della sua professione, e lui - educatamente - risponde dicendo quello che pensa.

A me Jovanotti, devo dirlo, sta simpatico.

Mi piace la sua leggerezza, mi piace la sua semplicità, mi piace il percorso che ha fatto nel corso della sua vita e della sua carriera, che mi pare decisamente più ampio e significativo di quello di tanti altri, rimasti sempre uguali a loro stessi nella testa e nella musica. Mi piacciono le sue posizioni su temi cruciali che riguardano questo pianeta e le persone che lo abitano. Mi piace il fatto che non vedo niente di negativo o di distruttivo o di deleterio, in lui e in quello che fa, per quando nazionalpopolare che sia.

Non lo conosco, ma mi pare un ragazzo intelligente: anche perché, se non lo fosse, non avrebbe tirato su l’impero imprenditoriale che ha tirato su, trasformando il suo nome in un brand prima di tanti altri. E tutto questo, in un’Italia ancora così moralista su questioni di denaro, oltre che ancora così piena di pregiudizi sul pop, sebbene perdutamente innamorata del trash, in tanti non glielo hanno perdonato.

Poi certo: alcune delle cose che fa o ha fatto, che dice o ha detto, mi piacciono; altre meno. Una roba tipo il Jova Beach Party, per dire, si avvicina alla mia idea di inferno; mentre una come Non voglio cambiare pianeta ha dentro un po’ tutte le cose che mi piacciono molto, e che piacerebbe fare anche a me.





Dice Jovanotti che dopo ogni grande evento della sua vita - in questo caso, l’impegno del citato Jova Beach Party - fa un viaggio. Da solo. Meglio se in bicicletta, essendo lui un appassionato ciclista, e a 54 anni in possesso di una forma fisica che io me la sogno. Nel 2017, dopo chissà cosa, aveva scelto la Nuova Zelanda, e quel viaggio era diventato un piccolo film intitolato Vado a farmi un giro, che quel furbone di Lorenzo aveva diffuso tramite la sua JovaTv, e che trovate ancora sul suo canale YouTube.

In questo 2020 è stata la volta del Cile e dell’Argentina: 4000 chilometri in bicicletta, la maggior parte dei quali in solitaria (ed è stato bello che, per quel tratto che prevedeva l’attraversata delle Ande, Jovanotti abbia voluto con sé un amico “qualunque” come Gus Baldoni, il titolare del suo negozio di bici di riferimento, e non un VIP qualsiasi tra i tanti che annovera come amici; è pur vero che pochi di questi avrebbero avuto le gambe e il fiato per un’impresa simile, ma secondo me il concetto rimane). E così è nato Non voglio cambiare pianeta, un titolo tratto da un verso di Pablo Neruda.

Questa volta la piattaforma è quella di RaiPlay (e sì, ci avrà anche guadagnato, ma beato lui) e dai video fatti con GoPro e iPhone dallo stesso Lorenzo, montati poi da Michele Lugaresi, non è venuto fuori un unico film di un’ora, come nel caso di Vado a farmi un giro, ma una serie di 16 puntate da circa 14 minuti l’una.

Il format, se così lo vogliamo chiamare, è molto semplice.

C’è Lorenzo in bicicletta che pedala, ci sono i luoghi che attraversa, i posti dove dorme, le persone che incontra, le riflessioni a voce alta che fa viaggiando, parlando un po’ da solo e un po’ pensando al pubblico che lo guarderà in streaming, con quel mix di sincera spontaneità e di assoluta consapevolezza che mi sa che è uno dei segreti del suo successo.

Sul finire di ogni puntata, la voce fuori campo di Jovanotti legge una poesia, che ha una qualche rilevanza con quello che è stato visto o raccontato, o che semplicemente piace a lui.

Tutto qui. Niente di più. Per fortuna, verrebbe da dire. Anche perché in quel poco, Jovanotti riesce a mettere tanto, e a fare del videodiario del suo viaggio qualcosa che non è solo gradevole e divertente, ma che in qualche modo è d’ispirazione.





L’obiezione che in molti potrebbero fare è ovvia: cosa ce ne importa a noi del viaggio di Jovanotti e delle sue riflessioni? La risposta, fermo restando che nessuno obbliga nessun altro a guardare niente, potrebbe essere: ma allora perché guardate la tv, o state sui social?

Ecco, io penso che in quel mix così riuscito e naturale tra spontaneità e consapevolezza, e con una consapevolezza che penso essere molto sincera dei suoi limiti e di quelli del suo ruolo (che è comunque quello di straordinario animale da palcoscenico e un grande intrattenitore) Lorenzo Cherubini sia riuscito - in questo caso, come probabilmente in altri - a essere il perfetto antidoto al chiacchiericcio da social, caratterizzato spesso da un narcisismo patologico, dalla voglia di sopraffare, di mostrarsi migliori degli altri e di quello che siamo, di imporre la propria visione agli altri.

Con una serenità che gli invidio, Jovanotti parla di quello che vede, che gli passa per la testa e che gli sta a cuore, ma le sue non sono mai arringhe, né lezioni. Con understatement a tratti fin troppo ostentato, sa benissimo di essere solo "uno che canta le canzoni", e che le cose che dice lui e di cui parla lui altri potrebbero dirle e parlarle in maniera più seria, o più approfondita. E nonostante a tratti arrivino anche cose banali - di quel banale che fa parte della vita di tutti noi, e dal quale nessuno di noi è esente - Lorenzo tira fuori angolature, punti di vista, riferimenti e citazioni che dimostrano il suo essere una persona intellettualmente aperta, e curiosa, e capace di studiare, imparare e rielaborare. Rimanendo un cantante, e mai spacciandosi per intellettuale, e sempre cercando di divertirsi e tenere gli occhi bene aperti sull’ombelico del mondo, invece che sul suo.

E tanti personaggi assai più boriosi, e che si sono invece ammantati di un’aura intellettuale ben più seria (o seriosa), qualcosa da questo atteggiamento potrebbero imparare.

A dirla tutta, non è solo la serenità che invidio al Jovanotti di Non voglio cambiare pianeta.

Sono anche la forma fisica, il tempo e i soldi per poter affrontare un viaggio come quello, il viaggio stesso. Gli invidio la voglia di avventura e la sua capacità di concretizzarla. La voglia di parlare, di mostrare, di raccontare e di raccontarsi, senza eccessi egomaniaci, senza troppe ambizioni intellettuali, senza pomposità, pregiudizi, ideologismi, dogmatismi, preclusioni, presunzioni, false modestie. Sapendo sempre chi è, qual è il suo ruolo, quale il confine tra il pubblico e il privato, il mostrabile e quello che invece va tenuto dietro le quinte.

Gli invidio il saper essere sé stesso in maniera - ancora una volta - così naturale e così consapevole.

Ma - e questa è una delle piccole, grandi magie di Non voglio cambiare pianeta - tutta questa invidia non assume nemmeno per un istante valori negativi, né si tramuta in quel rancore che, a ben pensarci, devono probabilmente provare molti dei detrattori di Lorenzo. Al contrario, è una molla ispirazionale. È qualcosa che si tramuta in una forma di ammirazione che non ha nulla a che vedere con l’essere fan, e che fa venire la voglia di imitarlo.

Magari non letteralmente, perché non ho né il fisico né il tempo né i fondi necessari a fare 4000 km in bici tra il Cile e l’Argentina, anche se mi piacerebbe molto, e non ho nemmeno la faccia tosta e il talento necessari per raccontarmi in quel modo, né cose altrettanto interessanti da dire, forse.

La voglia di essere liberi da condizionamenti e paure, di esprimersi creativamente, di tenersi in movimento con la testa e col corpo, di fare anche sbagliando ma facendo, di essere sé stessi con quella naturalezza e con quella consapevolezza di ciò che si è e di ciò che non si è, e di quello che si sa e non si sa, e la voglia di guardare al mondo e al futuro con uno sguardo positivo: questo è quello che vorrei imitare del Lorenzo visto su RaiPlay. Più banalmente, anche il tornare a una forma fisica decente.

Mi sembrano sentimenti importanti da ispirare, specie nel mondo in cui viviamo, e penso l’ispirazione non abbia riguardato solo me. E se Non voglio cambiare pianeta e Jovanotti sono stati in grado di farlo, beh: tanto di cappello a Non voglio cambiare pianeta e a Jovanotti.