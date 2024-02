Non sono ancora morta 2: Il trailer ufficiale della nuova stagione della comedy con Gina Rodriguez

News Serie TV

I nuovi episodi della serie dove l'ex star di Jane the Virgin interpreta una giornalista di necrologi arrivano negli Stati Uniti il 7 febbraio e successivamente in Italia su Disney+.

Nuova stagione, stessi problemi. Nell, la giornalista interpretata da Gina Rodriguez, dovrà ancora fare i conti con il suo piccolissimo problema nella seconda stagione della comedy Non sono ancora morta: vedere e parlare con le persone decedute di cui sta curando il necrologio. ABC ha diffuso il trailer ufficiale del nuovo ciclo di episodi che negli Stati Uniti debutterà il prossimo 7 febbraio. In Italia i nuovi episodi arriveranno prossimamente in streaming su Disney+ dove è già disponibile la prima stagione.

La trama di Non sono ancora morta

Non sono ancora morta, creata dagli sceneggiatori di This Is Us Casey Johnson e David Windsor basandosi sul libro di Alexandra Potter Confessions of a Forty-Something F**k Up, si concentra su Nell Serrano, una giornalista americana incline agli incidenti. Quando la sua relazione per la quale si era trasferita nel Regno Unito finisce dopo dieci anni, si ritrova alla soglia dei 40 anni non solo single ma anche senza lavoro e quindi al verde. L'unico lavoro che riesce a trovare è quello di scrittrice di necrologi per un quotidiano locale. E le cose si fanno ancora più strane quando inizia a incontrare i fantasmi delle persone di cui cura gli annunci mortuari, che solo lei può vedere e sentire. Questi fantasmi si rivelano una improbabile fonte di consigli sulla vita, ai quali Nell cerca di dare ascolto mentre ricostruisce la propria.

Le anticipazioni e le nuove aggiunte al cast

Nei nuovi episodi Nell non ha ancora parlato con i suoi amici della sua particolare abilità (o condanna che sia), anche se ormai sembra aver preso confidenza con i molti deceduti che le fanno visita. Variety ha svelato che ricopriranno un ruolo da guest star Wendie Malick (Hot in Cleveland), Nico Santos (Superstore), Rob Corddry (Ballers), Tommy Martinez (Good Trouble), Lidia Porto (Home Economics), Annie O'Donnell (Thelma), Jesse Garcia (Narcos: Messico) e Cedric Yarbrough (The Goldbergs). Tutti loro si aggiungono al precedentemente annunciato Brad Garrett (Tutti amano Raymond), scelto per il ruolo regolare di Duncan Rhodes. Garrett, che torna su ABC dopo aver recitato nella comedy Single Parents, interpreta il proprietario ed editore del quotidiano SoCal Independent. È anche il padre del capo di Nell, Lexi (Lauren Ash). Duncan si sente padrone totale dell'universo. Ha una sicurezza e un carisma esuberanti e allo stesso tempo è completamente estraneo al modo in cui vivono le persone normali, ma non lo sa. Pensa che probabilmente tutti stiao prendendo in considerazione un viaggio nello spazio per la loro prossima vacanza. Nessuno si sente a proprio agio nel dirgli che è fuori dal mondo o che non è un ottimo padre, finché non incontra Nell. E nel trailer vediamo che a lei commissiona il suo necrologio anche se è ancora vivo.