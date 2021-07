Non solo Good Omens, Amazon porta in tv anche I ragazzi di Anansi di Neil Gaiman

News Serie TV

La miniserie sta coinvolgendo anche Lenny Henry, che con Gaiman ragionò sull'idea alla base del suo romanzo di successo.

Appena tre settimane dopo la strepitosa notizia della produzione di una seconda stagione di Good Omens, Amazon annuncia il prossimo arrivo su Prime Video di un altro adattamento televisivo di un'opera di Neil Gaiman, Anansi Boys. La miniserie di 6 episodi, basata sul romanzo di successo in Italia meglio conosciuto con il titolo I ragazzi di Anansi, sarà girata in Scozia più avanti quest'anno e sta coinvolgendo anche Lenny Henry, figura di spicco della tv inglese, sia dietro che davanti la macchina da presa, con la quale Amazon sta già collaborando nell'adattamento de Il Signore degli Anelli.

Anansi Boys: La trama della nuova miniserie di Amazon

Scritta da Gaiman e Henry con Arvind Ethan David, Kara Smith e Racheal Ofori, e diretta da Hanelle M. Culpepper (Star Trek: Picard) con Jermain Julien (Grantchester) e Azhur Saleem (Doctor Who), Anansi Boys segue la storia di Charlie Nancy, un giovane uomo abituato a essere messo in imbarazzo da un padre sui generis. Quando quest'ultimo muore, Charlie scopre che altri non era se non Anansi, il dio ingannatore, e anche di avere un fratello. Ora Spider sta per entrare nella sua vita, deciso a renderla più interessante ma anche molto più pericolosa.

Le dichiarazioni di Neil Gaiman

"I ragazzi di Anansi è iniziato intorno al 1996, dopo una conversazione con Lanny Henry sullo scrivere una storia che fosse eterogenea ma anche parte della cultura che entrambi amavamo. Ho scritto un romanzo, un libro gioioso e divertente (o almeno spero) su un dio morto e i suoi due figli, su uccelli e fantasmi e bestie e poliziotti, basato su racconti caraibici e africani. È stato il mio primo bestseller in cima alla classifica del New York Times, ed è poi diventato un libro amato e premiato", ha dichiarato Gaiman in un comunicato. "La serie tv ha avuto una lunga gestazione - ho iniziato lavorandoci con Endor Productions e RED Production oltre 10 anni fa. Avevamo bisogno che Amazon salisse a bordo e abbracciasse la nostra visione, ci serviva un regista con l'abilità e l'immaginazione di Hannelle Culpepper, ci serviva la magia creativa e tecnica di Douglas Mackinnon (che ha trovato il modo di farci andare oltre le barriere del possibile riuscendo a girare una storia ambientata in mezzo mondo all'interno di un grande studio fuori Edinburgo) e avevamo anche bisogno di tutti gli altri incredibili talenti che nessuno ancora conosce".

"Sono emozionato che Sir Lenny Henry sia uno dei produttori esecutivi. Era lì quando la storia stava nascendo, ha narrato l'audiolibro e ha mantenuto genuina l'anima della produzione. Con Anansi Boys stiamo cercando di realizzare un nuovo tipo di show, e gettando le basi per renderlo qualcosa che possa celebrare e trasmettere la gioia della diversità, della varietà, sia davanti che dietro la macchina da presa. Sono davvero entusiasta che stia avvenendo e che le persone potranno conoscere Mr. Nancy, Charlie e Spider, la donna uccello e tutti gli altri".