Non ho mai... e Space Force tra le Serie TV più viste di Netflix

Le due comedy conquistano a sorpresa le prime posizioni della classifica degli show più visti della piattaforma streaming.

Una volta tanto, successo di pubblico e critica vanno a braccetto. Pare si debba smettere di considerare Non ho mai... una serie di nicchia, perché Netflix ha rivelato numeri estremamente positivi per la spassosissima comedy di formazione co-ideata da Mindy Kaling, che a quanto pare non ne sbaglia una.

I risultati di Non ho mai... e Space Force

In occasione della pubblicazione dei risultati del secondo quadrimestre, il servizio di video in streaming ha reso noto che la storia della quindicenne indiana Devi Vishwakumar (interpretata dall'esordiente Maitreyi Ramakrishnan) e dei suoi disperati tentativi per diventare popolare a scuola e perdere la verginità è stata vista durante le prime quattro settimane di disponibilità da 40 milioni di account. Si tratta di un risultato straordinario, se consideriamo che nell'ambito degli sceneggiati originali finora hanno fatto meglio solo The Witcher, la quarta stagione de La casa di carta e la seconda di YOU.

A Netflix si applaude anche al successo di Space Force, la comedy con Steve Carell a capo della prima forza armata spaziale della Terra. Anche in questo caso gli account che ne hanno visto almeno due minuti durante le prime quattro settimane di disponibilità sono stati 40 milioni. Tra gli altri dati snocciolati, notevoli sono poi i risultati dei reality show Too Hot to Handle (51 milioni) e Floor Is Lava (37 milioni), e dei film Extraction con Chris Hemsworth (99 milioni), La Missy sbagliata con David Spade e Lauren Lapkus (59 milioni) e La famiglia Willoughby (38 milioni), quest'ultimo di animazione.

Netflix: Classifica degli show più visti (aggiornata a luglio 2020)

Ecco la classifica aggiornata degli show più visti finora su Netflix. Ricordiamo che nel 2019 la piattaforma ha cambiato i suoi parametri di calcolo, considerando "visto" un contenuto del quale sono stati fruiti almeno due minuti, invece di almeno il 70% come avveniva in passato.

1. The Witcher (76 milioni)

2. La casa di carta, Stagione 4 (65 milioni)

3. Tiger King (64 milioni)

4. YOU, Stagione 2 (54 milioni)

5. Too Hot to Handle (51 milioni)

6. Non ho mai... (40 milioni)

6. Space Force (40 milioni)

8. Floor Is Lava (37 milioni)

9. Dion (32 milioni)

10. L'amore è cieco (30 milioni)

11. Ozark, Stagione 3 (29 milioni)

12. The Crown, Stagione 3 (21 milioni)