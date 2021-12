Nomination Golden Globe 2022: Le Serie TV Succession, The Morning Show e Ted Lasso le più candidate

News Serie TV

I vincitori saranno annunciati il 9 gennaio, senza la consueta trasmissione televisiva della cerimonia di premiazione. Ecco perché.

La Hollywood Foreign Press Association prova a riportare un clima di normalità attorno ai Golden Globe, il maggiore riconoscimento televisivo dopo gli Emmy, in seguito allo scandalo sulla mancanza di rappresentazione e i conflitti etici tra i propri membri che la scorsa primavera ha travolto l'organizzazione e che tra le altre cose ha portato la rete NBC a cancellare la trasmissione televisiva della consueta cerimonia di premiazione, annunciando oggi le nomination della 79esima edizione. Per le Serie TV, a portare il bottino più ricco a casa è Succession. Il drama di HBO, giunto alla terza stagione, ha ottenuto cinque candidature, una in più rispetto al drama e alla comedy di Apple TV+ The Morning Show e Ted Lasso, quest'ultima già premiata agli Emmy a settembre.

I vincitori saranno annunciati il 9 gennaio. Come dicevamo, quest'anno nessuna diretta televisiva, mentre Netflix, WarnerMedia e Amazon Studios sono alcune delle diverse realtà che a maggio avevano annunciato che avrebbero smesso di lavorare con l'HFPA fino a quando non fosse stato attuato un cambiamento significativo. La risposta è stata: "Abbiamo lavorato instancabilmente per cambiare la struttura da cima a fondo", coinvolgendo anche "persone di colore nel processo decisionale in tutta l'organizzazione". Decine di nuovi membri si sono aggiunti alla giuria per renderla più inclusiva e, per quanto riguarda le questioni etiche, tutti i membri attuali hanno dovuto essere riaccreditati in base a nuovi statuti e criteri di adesione, firmando anche un nuovo codice di condotta.

Golden Globe 2022: Tutte le Nomination per le Serie TV

MIGLIOR DRAMA

Lupin

Pose

Squid Game

Succession

The Morning Show

MIGLIOR COMEDY O MUSICAL

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

The Great

MIGLIOR ATTORE IN UN DRAMA

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

MIGLIOR ATTRICE IN UN DRAMA

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

American Crime Story: Impeachment

Dopesick

La ferrovia sotterranea

Maid

Omicidio a Easttown

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scene da un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Raheem, The Serpent

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Jessica Chastain, Scene da un matrimonio

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

O Yeong-su, Squid Game

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso