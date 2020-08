Noah Wyle e Judith Light nella miniserie Shadows in the Vineyard

News Serie TV

Il crime drama racconta una storia vera ambientata in Borgogna.

Noah Wyle, attore conosciuto per i suoi trascorsi in ER e Falling Skies, e Judith Light, nominata all'Emmy per il suo ruolo in Transparent e più di recente in The Politician, saranno i protagonisti e i produttori esecutivi di Shadows in the Vineyard, miniserie di John Newman (Get Shorty) basata sul libro di successo del giornalista Maximillian Potter Shadows in the Vineyard: The True Story of the Plot to Poison The World's Greatest Wine, che porta alla notorietà una sinistra cospirazione criminale.

Shadows in the Vineyard: La trama della miniserie

Scritta da Newman con Peter Cambor e Potter, Shadows in the Vineyard, che non dispone ancora di un network, è ambientata nella splendida campagna della Costa d'Oro in Borgogna, Francia, e racconta la storia vera del bizzarro e catastrofico schema di estorsione che nel 2010 prese di mira il più ricercato e costoso vino del mondo, il leggendario Romanée-Conti. I tre sceneggiatori affiancheranno Wyle e Light alla produzione esecutiva, con Sam Widdoes, Christopher Cole, David Ozer e Tim Rouhana.

"Questa è un'affascinante storia criminale, ma è in realtà la storia di un amore", ha spiegato Potter a Deadline. "Sono andato in Borgogna senza sapere nulla né avere alcun interesse per il vino. Ci sono andato per documentare un crimine, ma sono finito con l'innamorarmi di quel posto. Quando stavo perdendo la fiducia nel mondo e nel prossimo, stremato dalle bruttezze che avevo scoperchiato come giornalista, la Borgogna è spuntata fuori ripristinando la mia fede nella vita e nell'umanità. Il mondo ha bisogno di conoscere questo posto ed esistono persone come i borgognoni nelle quali ritrovare la speranza e qualcosa a cui aspirare. Forse ora più che mai".