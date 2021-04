Noah Centineo su Netflix con una nuova serie tv

News Serie TV

La star di Tutte le volte che ho scritto ti amo protagonista di uno spy drama creato dall'ideatore di The Rookie.

Sulla cresta dell'onda grazie alla sua interpretazione del ragazzo dei sogni Peter Kavinsky nel film sentimentale Tutte le volte che ho scritto ti amo, il cui enorme successo ha portato alla realizzazione di due sequel e forse di uno spin-off, Noah Centineo torna alle serie tv, genere che lo ha lanciato nel 2015 con The Fosters, e a Netflix, che ha prodotto i tre film, per essere il protagonista di uno spy drama creato dall'ideatore di The Rookie Alexi Hawley, novità della quale il servizio di video in streaming ha ordinato una prima stagione di otto episodi.

La trama della nuova serie tv con Noah Centineo

Ancora senza titolo, la serie vedrà la star in ascesa Noah Centineo, scelta anche dalla DC per un ruolo nel film Black Adam, vestire i panni di un avvocato della CIA alle prime armi il quale rimane invischiato in un pericoloso gioco di potere internazionale quando una precedente risorsa minaccia di smascherare la natura della di lei relazione a lungo termine con l'agenzia, a meno che non la esonerino da un grave crimine.

Secondo Deadline, il progetto, che Netflix si è aggiudicato dopo una guerra di offerte con altre realtà televisive, potrebbe intitolarsi Graymail, termine utilizzato per riferirsi alla minacciata rivelazione di segreti di stato. Centineo darà il suo contributo anche come produttore esecutivo, con Hawley, Doug Liman, Gene Klein e David Bartis.