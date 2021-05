Nine Perfect Strangers: Prime Video porta in Italia la miniserie con Nicole Kidman e Melissa McCarthy

News Serie TV

Il servizio di video in streaming di Amazon distribuirà in esclusiva fuori dagli Stati Uniti l'attesa serie tratta dal romanzo di Liane Moriarty.

Prime Video ha fatto centro riuscendo a mettere le mani su una delle novità seriali più attese dell'anno: il servizio di video in streaming di Amazon ha appena annunciato che distribuirà fuori dagli Stati Uniti, e quindi anche in Italia, Nine Perfect Strangers, l'attesissima miniserie con Nicole Kidman e Melissa McCarthy tratta dall'omonimo romanzo di Liane Moriarty, la stessa autrice di Big Little Lies. Non c'è ancora una data di uscita ma sappiamo che la serie arriverà nei prossimi mesi, entro quest'anno.

Nine Perfect Strangers: La trama

Scritta dal prolifico sceneggiatore David E. Kelley (con cui Kidman e Moriarty rinnovano la collaborazione dopo Big Little Lies), John Henry Butterworth e Samantha Strauss e guidata dagli stessi Kelley e Butterworth, Nine Perfect Strangers è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione ai suoi ospiti. Al centro del racconto ci sono nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante questa sorta di ritiro spirituale di dieci giorni è la direttrice del resort Masha (Nicole Kidman), una donna incaricata di rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta. Il regista degli 8 episodi, anche produttore esecutivo, è Jonathan Levine.

Il cast stellare

Oltre a Nicole Kidman, il cast di Nine Perfect Strangers vanta un lungo elenco di noti e apprezzati attori. Tra questi ci sono Melissa McCarthy (anche produttrice esecutiva insieme a Kidman), Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Asher Keddie, Regina Hall, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Samara Weaving.

Le dichiarazioni di Nicole Kidman, di Amazon e dei produttori

Nicole Kidman ha affermato in un comunicato: “Sono davvero orgogliosa di quel che siamo riusciti a mettere insieme durante quest’ultimo anno portando le riprese di Nine Perfect Strangers in Australia durante la pandemia di Covid-19. Collaborare con Melissa McCarthy, lavorare con David Kelley, Liane Moriarty e la mia squadra di produzione ancora una volta, unire le forze insieme a Hulu negli Stati Uniti e ora questo, un accordo di distribuzione globale stipulato con il mio home studio, Amazon. Le stelle si sono allineate e io sono entusiasta!”.

"Che dream team! Nicole, Bruna e David hanno tutti grande esperienza nel produrre storie di alto livello, complesse e avvincenti e incentrate su donne forti. Sono emozionata che i clienti di Amazon Prime Video possano vedere questa nuova incredibile serie", ha commentato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Siamo contenti di lavorare con Made Up Stories, Blossom Films e Endeavor Content per portare Nine Perfect Strangers ai clienti Prime di tutto il mondo, so che lo adoreranno".

I produttori esecutivi Bruna Papandrea e David E. Kelley (che con Kidman hanno lavorato sia in Big Little Lies che nella più recente The Undoing) hanno aggiunto: “La narrazione di Liane Moriarty è coinvolgente quanto sorprendente, ed è un piacere per noi dar vita agli eclettici estranei di Nine Perfect Strangers. Dopo il successo ottenuto dal team con Big Little Lies e The Undoing, Nine Perfect Strangers è divenuta una delle serie più attese di quest’anno, con un impareggiabile schieramento di straordinari talenti sia dietro che davanti la macchina da presa. Non vediamo l’ora che i clienti Amazon si innamorino di questi straordinari Nine Perfect Strangers".