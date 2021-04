Nikolaj Coster-Waldau torna in tv con The Second Home

News Serie TV

L'ex Jaime Lannister de Il Trono di Spade reciterà nella serie tv basata sul romanzo d'esordio di Christina Clancy.

Nel mese in cui Il Trono di Spade celebra il suo decimo anniversario, si apprende da Variety che Nikolaj Coster-Waldau, uno dei suoi protagonisti più amati, è al lavoro con lo studio di produzione TriStar Television allo sviluppo di una serie tv basata sul recente romanzo d'esordio di Christina Clancy The Second Home.

I dettagli di The Second Home

Ancora senza uno sceneggiatore e senza una rete, The Second Home coinvolgerà Coster-Waldau sia come attore sia come produttore esecutivo. La storia ruota attorno a due famiglie cambiate per sempre durante un'estate in una piccola città lungo la penisola di Capo Cod, nel Massachusetts, e racconta attraverso due generazioni come in seguito un segreto disastroso sia arrivato a far deragliare un giovane amore, lacerare le famiglie e cambiare il destino di innumerevoli individui. Anni dopo, quando i fratelli di una esse si uniscono per decidere cosa fare della casa sulla spiaggia della famiglia, le circostanze finiscono inevitabilmente col rivelare come i fatti andarono esattamente.

Il team di produzione include anche Joe Derrick e Jeffrey Chassen. Per Coster-Waldau, The Second Home si aggiunge a God Is A Bullet, action-thriller di Nick Cassavetes in produzione dal prossimo mese.