Niente Grey's Anatomy e This Is Us fino a novembre: L'emergenza Coronavirus rallenta anche ABC ed NBC

News Serie TV

Rinviate invece al 2021 le nuove stagioni di Manifest e New Amsterdam.

Dopo CBS, FOX e The CW, nelle ultime ore anche ABC ed NBC, le ultime rimaste delle principali reti americani, hanno rivisto al ribasso i rispettivi piani per la stagione autunnale. Contrariamente a quanto annunciato lo scorso maggio agli Upfront, a causa di un'emergenza sanitaria ancora galoppante negli Stati Uniti e della difficoltosa riapertura dei set tra le necessarie ma limitanti misure imposte dalle amministrazioni per contenere la diffusione del virus Covid-19, la rete dell'Alfabeto e quella del Pavone hanno fatto sapere che nessun loro sceneggiato originale riuscirà a tornare in onda prima della fine di ottobre o, alla peggio, di novembre.

Il provvedimento include serie di grande successo quali Grey's Anatomy, Station 19, The Conners, The Goldbergs e The Good Doctor di ABC e le tre Chicago, Law & Order: Unità Speciale e This Is Us di NBC. Nel frattempo, ad andare in onda in sostituzione saranno reality, game show e serie acquisite da altri mercati, come la canadese Transplant su NBC. Non è tutto. Con meno settimane a disposizione per programmare i suoi show, quest'ultima non sarà in grado di proporre in autunno alcune delle serie che aveva annunciato in un primo momento. Bisognerà quindi attendere il 2021 per le nuove stagioni di Brooklyn Nine-Nine, Manifest e New Amsterdam, nonché per il nuovo spin-off Law & Order: Organized Crime.

"Siamo fortunati ad avere un'offerta non-fiction così forte per arricchire la prima parte della nostra stagione autunnale", ha dichiarato la presidente di ABC Entertainment Karey Burke in un comunicato. "Mentre cresce il numero dei nostri sceneggiati tornati in produzione, non vediamo l'ora di annunciarne quanto prima le date".