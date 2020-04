Nicole Kidman protagonista di Pretty Things, serie tv per Amazon Prime Video

News Serie TV

Il drama si basa sull'omonimo romanzo in uscita scritto da Janelle Brown.

La storia d'amore tra Nicole Kidman e il piccolo schermo continua. Dopo il successo di Big Little Lies, l'attrice premio Oscar ha firmato con Amazon Prime Video per il ruolo di protagonista in Pretty Things, serie drammatica basata sul romanzo omonimo di Janelle Brown in uscita negli Stati Uniti il 21 aprile. Kidman ne sarà inoltre la produttrice esecutiva, con Brown e Reed Morano (The Handmaid's Tale), quest'ultima anche regista.

Pretty Things: La trama della nuova Serie TV di Nicole Kidman

Sebbene la serie non abbia ancora ottenuto un ordine formale ma ne sia stato avviato solo lo sviluppo, il coinvolgimento di un'attrice del calibro Nicole Kidman e la guerra di offerte dalla quale Amazon è uscito vittorioso fanno immaginare che questa sia solo una formalità. Nel romanzo, Brown, anche la sceneggiatrice della serie, racconta la storia di due donne molto diverse - un'imbrogliona e un'ereditiera, entrambe descritte come brillanti ma danneggiate - che cercano di sopravvivere al più grande gioco di inganni e distruzione cui potranno mai prendere parte.

Nina, un tempo convinta che la sua laurea le avrebbe garantito una vita appagante, passa la maggior parte del tempo derubando la ricca gioventù di Los Angeles insieme al suo scaltro fidanzato irlandese, Lachlan. Lei ha imparato dalla migliore, sua madre, un'artista della truffa che in tutti i modi ha cercato di darle un'infanzia decente nonostante le loro vite difficili. Ma quando la donna si ammala, Nina mette in gioco tutto per aiutarla, nonostante questo significhi ricorrere alla truffa più audace e pericolosa della sua vita. Vanessa, invece, è una privilegiata che ha sempre voluto lasciare un segno nel mondo. Essere una influencer è tutto quello che è riuscita a fare, sebbene viaggi per il mondo, riceva vestiti e prodotti gratis e venga invitata nei locali più esclusivi. Ma dietro le belle apparenze si nasconde una vita segnata dalla tragedia. Finita la storia con il suo ragazzo, Vanessa si ritira nella tenuta di montagna della sua famiglia, dimora di oscuri segreti non solo del suo passato ma anche di una ragazza perduta, Nina. Ben presto, le loro strade finiscono con l'incrociarsi, sulle sponde del Lago Tahoe, avviando un periodo di aspirazioni e desiderio, complicità e vendetta. Kidman interpreterà una delle due donne.

I molti altri progetti di Nicole Kidman

Dopo Big Little Lies, serie di HBO premiata con otto Emmy e quattro Golden Globe, due dei quali per la sua interpretazione, Kidman non ha più smesso di lavorare in tv. Sempre per HBO sarà la protagonista di The Undoing, miniserie nella quale interpreta una terapeuta di successo alle prese con una morte violenta, un marito scomparso e una serie di terribili rivelazioni su un uomo che pensava di conoscere. Con Hulu sta preparando invece Nine Perfect Strangers, basata come Big Little Lies su un romanzo di Liane Moriarty. Qui veste i panni della direttrice di un centro benessere dove nove "perfetti" sconosciuti non hanno idea di cosa stia per colpirli. Infine, Ryan Murphy l'ha voluta in The Prom, film per Netflix basato sull'omonimo musical di Broadway.

