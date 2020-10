Nicole Kidman protagonista della serie Things I Know to be True ordinata a Amazon Prime Video

News Serie TV

L'attrice sarà anche produttrice esecutiva del drama basato sullo spettacolo teatrale di Andrew Bovell.

Nicole Kidman è inarrestabile. Dopo il successo di Big Little Lies, con una nuova miniserie - The Undoing - che ha appena debuttato su HBO e un'altra - Nine Perfect Strangers - in sviluppo a Hulu, l'attrice premio Oscar mette a segno un altro successo su Amazon Prime Video. Il servizio di video in streaming ha appena ordinato Things I Know to be True, una nuova serie prodotta da Amazon Studios e, tra gli altri, dalla casa di produzione di Kidman Blosson Films. Il progetto è nato nell'ambito dell'accordo che lega i due studi di produzione ed è solo l'ultimo di una lunga lista di serie attualmente in sviluppo per la piattaforma.

Things I Know to be True: La trama

Basata sul pluripremiato spettacolo teatrale del drammaturgo australiano Andrew Bovell (coinvolto nella serie come autore e produttore esecutivo), Things I Know to be True narra della resilienza di un matrimonio duraturo e della naturale evoluzione dell’amore in un famiglia, quando Bob e Fran Price guardano i loro figli ormai adulti prendere decisioni inaspettate che cambieranno il corso delle loro vite.

Le dichiarazioni

Things I Know to be True è una produzione Amazon Studios, Matchbox Pictures di NBCUniversal International Studios e Blossom Films, in associazione con Jan Chapman Films. Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, si è riferita alla serie come "un percorso di esplorazione straordinariamente complesso e intenso in ciò che sgretola una famiglia mettendo alla prova i legami dell’affetto che la tengono unita". Tramite un comunicato, Nicole Kidman ha dichiarato: "Non dimenticherò mai l’esperienza che ho vissuto quando ho assistito allo spettacolo di Andrew a Sidney, è stata una di quelle esperienze di teatro catartiche. La pièce di Andrew è raffinata, e altrettando lo sono i suoi copioni per la serie. Con il sostegno di Amazon, la guida di Jen Salke e uno straordinario team produttivo, abbiamo grandi speranze su quel che sarà questa serie".

“Questa è la storia di una famiglia, quella da cui si passa la vita a cercare di scappare, per finire ad avere nostalgia di quel che abbiamo perduto, se mai davvero si riesce a sfuggirle” ha aggiunto Bovell. “Sono elettrizzato che un’attrice del calibro di Nicole Kidman sia la protagonista della serie e che interpreti il ruolo di Fran Price. Come madre e come donna questo personaggio è complesso, difficile ed estremamente affascinante. E sono entusiasta che gli Amazon Studios così prestigiosi abbiano dimostrato tanta fiducia nella storia e vogliano portarla al pubblico di tutto il mondo".

La serie uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video in 240 paesi e territori in tutto il mondo prossimamente.

Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP