Niccolò Ammaniti racconta Anna, serie post-apocalittica con virus (ma il Covid non c'entra)

Tratta dal romanzo omonimo dello stesso Ammaniti, che torna alle serie e alla regia dopo l'esperienza di Il miracolo, Anna - serie in sei puntate - sarà disponibile integralmente dal 23 aprile su Sky e NOW.

"La serie Anna è tratta del romanzo omonimo pubblicato nel 2015. L'epidemia di Covid 19 è scoppiata sei mesi dopo l'inizio delle riprese."

Troverere questo cartello all’inizio di ognuno degli episodi di Anna, la serie di Niccolò Ammaniti tratta dal suo omonimo romanzo edito da Einaudi che sarà disponibile su Sky e NOW dal 23 aprile, tutte e sei le puntate insieme: perché, come dice Ammaniti “così ognuno può vederla come vuole”, facendo binge watching o centellinando un episodio al giorno.

Il cartello c’è perché, come chi ha già letto il libro sa, Anna racconta di un mondo in cui un virus misterioso che viene chiamato “la Rossa” (“è un retrovirus presente nel nostro DNA”, specifica l’autore) ha ucciso la popolazione adulta, lasciando un mondo popolato solamente da bambini e pre-adolescenti. Un mondo che poi è una Sicilia post-apocalittica e riconquistata dalla natura, nel quale la protagonista (Anna, appunto, interpretata dall'esordiente Giulia Dragotto) dovrà affrontare un lungo viaggio e mille pericoli per salvare il fratellino e cercare di andare incontro a un futuro possibile.

Anna: il trailer ufficiale

Anna: Il Trailer: Anna: Il Trailer Ufficiale della serie Sky Original - HD

Anna: dal romanzo alla serie

Anche per chi ha letto il romanzo di Ammaniti, la serie - ideata, sceneggiata assieme a Francesca Marciano e diretta dallo stesso scrittore - presenta numerose e interessanti novità. “Dopo aver chiuso “Anna” come romanzo ho continuato a pensare a questa storia,” racconta Niccolò Ammaniti. “Nel libro mi ero molto concentrato su di lei come protagonista, per vedere come affrontava il mondo, come diventava madre senza esserlo, come poteva riuscire a superare i limiti di quella sua esistenza. Ma altre storie emergevano nella mia testa, e sognavo di aggiungere storie, inserire personaggi, e costruire il passato di altri, ma non sapevo come. Ne avevo parlato anche col mio editore. Poi ho parlato con Mario Gianani, che aveva preso i diritti del romanzo, e gli proposto di farne una serie corale.”

Con Gianani, ovvero con Wildside, e con Sky, Ammaniti aveva già lavorato con Il miracolo, che era una storia originale. Anna, secondo l’autore, “è un’espansione, una reinterpretazione del romanzo, fedele nell’essenza del racconto ma non nei fatti.”

Niccolò Ammaniti, regista

“Quando è arrivato il momento di scegliere un regista, ho provato a propormi,” spiega Ammaniti, che si era già cimentato nella regia di alcuni episodi di Il Miracolo, “anche per vedere se le storie che avevo scritto potevano funzionare.”

Senza spocchia ma con molta sincerità, Ammaniti dice che con i film tratti dai suoi romanzi si trovava sempre di fronte “alla visione delle mie storie di un lettore, che mostrava le cose come se le immaginava lui, e io non ero mai del tutto convinto. Mi sono detto che l’unico modo per vedere sullo schermo le storie come me le immaginavo io era fare da solo. Non ero certo di facela, ma quando mi sono arrivati i primi pre-montati della serie, quando stavamo ancora girando, ho avuto la percezione di essere nella direzione giusta per rendere il tono fantastico e possibile dei miei libri.”

In realtà, confessa Ammaniti, il suo debutto registico era stato valutato ancora prima del Miracolo, quando proprio con Gianani stava lavorando all’adattamento di “Io e te”. “Non eravamo in realtà molto convinti, poi quando è arrivato l’interessamento di Bernardo Bertolucci ho fatto volentieri un passo indietro, dicendo ‘vadi, vadi’ come si dice a Roma.”

Ammaniti si dice molto interessato alla costruzione visiva della storia, e cita come ispirazione, tra le tante, un quadro di Pieter Bruegel il Vecchio, “Giochi di bambini” (“mostra una piazza piena di bambini che giocano a 15-16 giochi diversi, visti dall'alto, e hanno volti molto seri”) e Apocalypto di Mel Gibson, “per la cura di trucco e costumi che volevo replicare in questa serie.”





Una produzione ambiziosa e complessa

L’idea di lavorare a una serie tratta da “Anna”, racconta Ammaniti, era addirittura precedente a Il miracolo. La produzione della serie è molto ambiziosa, e ha richiesto tempi lunghi: “Abbiamo fatto un giro lunghissimo per la Sicilia per trovare le location attraverso le quali raccontare un mondo dove la natura riprendeva i suoi spazi,” spiega l’autore, è non è stato facile. “Poi c’è stato il lunghissimo e impegnativo periodo del casting, e quando siamo partiti con le riprese ci siamo subito resi conto che la lavorazione sarebbe stata lunga e faticosa.”

Non, però, dice Ammaniti, per via del lavoro coi bambini: “Mi avevano detto tutti che era difficile lavorare coi bambini, ma per me è stato fantastico. Per me che non ho figli, è stato come avere la famiglia che non ho mai avuto.”

Noto per la sua elusività, lo scrittore spiega poi che “il cinema mi ha permesso di recuperare le relazioni umane che avevo perso per strada.”

E poi arriva il Covid: ma Anna è un’altra cosa

“Quando il covid è arrivato la lavorazione è andata avanti con difficoltà, poi col primo lockdown, da un giorno all'altro, abbiamo chiuso,” dice Ammaniti. “Dopo mesi immersi nel lavoro ci siamo ritrovati chiusi in casa. Ci vedevamo sempre tutti su Zoom, comunque, e in quel periodo ho anche avuto modo di lavorare in remoto al montaggio, di vedere quel che avevo fatto, correggere alcune cose, capire come procedere.”

Ammaniti ammette di essere rimasto impressionato, nel girare alcune scene che raccontavano lo sviluppo della pandemia in Anna mentre il Covid si diffondeva, ma anche di aver fatto fatica a vedere le analogie: “Per me questa storia era un modo per portare alle estreme conseguenze quel che avevo raccontato fino a quel momento. In “Io non ho paura” raccontavo un mondo con una piccola società di bambini, e con i grandi che erano tutti orchi; poi ho messo un bambino in una cantina da solo, e la stroria della Rossa era solo il modo per andare in fondo a questa ossessione verso un mondo che escludesse completamente gli adulti”.

Anche per questo, e per il suo raccontare comunque un viaggio verso la speranza, nessuno coinvolto in Anna, tantomeno Sky, ha mai pensato di ritardare la messa in onda della serie fino alla fine della pandemia reale che stiamo vivendo. “Anna racconta la speranza,” dice Ammaniti. “Una speranza sottile come il dito d’acqua che divide la Sicilia dal continente. Anna cerca qualcosa che interrompa l'oggi e possa andare verso un futuro per lei e per l'umanità.”





Anna, tra speranza e regole

“Faccio fatica a dare una morale alle cose che scrivo”, dice giustamente Ammaniti. “Ma se c'è una morale, in Anna, è sicuramente quella legata al cosa lasciamo ai nostri figli e a quanto conta il passato per immaginare un futuro.”

Centrale infatti nella storia è una sorta di manuale di sopravvivenza che la mamma di Anna (l'Elena Lietti vista anche nel Miracolo, e prossimamente in Tre piani di Nanni Moretti) ha compilato e lasciato ai suoi figli prima di morire: per aiutarli, e per insegnargli delle cose. “Nel mondo di Anna i ragazzi hanno una memoria labile di quello che è stato, perché quando è arrivata la Rossa erano tutti troppo piccoli,” spiega Ammaniti. “L'unica ad avere una memoria, grazie a questo libro, è Anna. Un libro che gli dice di continuare leggere: leggere è la luce che ci permette di conoscere il passato, e di ricordare cosa siamo stati ai nostri figli. Il virus di Anna rappresenta la morte che arriva con la maturità: quando si cresce, perdiamo qualcosa, il gioco, la fantasia. Ma è importante ricordare quello che siamo stati prima.”

Allo stesso modo, il libro di Anna rappresenta anche quello che Ammaniti stesso spera possa essere questa sua serie: “Un messaggio di speranza e di regole che dobbiamo seguire perché è importante, nel momento che stiamo vivendo”.