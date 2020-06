New Amsterdam 2: Le anticipazioni dei prossimi episodi in onda il 18 giugno su Canale 5

News Serie TV

La trama e le anticipazioni delle tre nuove puntate inedite della seconda stagione trasmesse giovedì prossimo.

Dopo i due toccanti episodi di New Amsterdam andati in onda questa sera su Canale 5, la serie con Ryan Eggold torna giovedì prossimo con ben tre nuovi episodi, il 14, 15 e 16 della seconda stagione. Di fronte a quali sfide si troveranno il dottor Goodwin, la dottoressa Sharpe e gli altri medici del movimentato ospedale della serie? Ecco le trame e le anticipazioni delle prossime puntate inedite che la rete ammiraglia di Mediaset trasmetterà la prossima settimana.

New Amsterdam 2: Trama e anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 il 18 giugno

Stagione 2, Episodio 14: Sabbath

Max corre contro il tempo per riorganizzare il budget quando si accorge che ci sono dipendenti che non vengono pagati, mentre Kapoor (Anupam Kher) presenta un dispositivo che è il futuro della medicina. Nel frattempo, Iggy (Tyler Labine) va contro le procedure per dimostrare una diagnosi e la dottoressa Bloom (Janet Montgomery) riceve un visitatore inaspettato.

Stagione 2, Episodio 15: Double Blind

Max cerca di trovare un modo per porre fine alla crisi degli oppiacei, in seguito ai casi di overdose che si moltiplicano per l'uso sconsiderato di determinati farmaci nella terapia del dolore. Il dottor Frome incontra una coppia di fidanzati che recentemente ha scoperto di essere imparentata. Helen Sharpe (Freema Agyeman) ritiene che la dottoressa Castro stia distorcendo i risultati del suo studio.

Stagione 2, Episodio 16: Perspectives

Max, Reynolds e Bloom vengono citati in giudizio dai familiari di George Whitney, un paziente deceduto sul tavolo operatorio di Reynolds. Nel frattempo, Iggy si confronta con una scuola media locale sulle sue politiche di insegnamento e Kapoor lascia che le sue superstizioni prendano il sopravvento. La dottoressa Bloom affronta il suo passato e i problemi di alcolismo di sua madre.

Queste erano le anticipazioni degli episodi 14, 15 e 16 della seconda stagione di New Amsterdam. Il prossimo appuntamento con i dottori del primo ospedale pubblico d'America sarà per giovedì 18 giugno su Canale 5 a partire dalle 21:30.