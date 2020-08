Netflix sperimenta una funzione per riprodurre casualmente film e Serie TV

News Serie TV

Il servizio di video in streaming sta introducendo una sorta di "tasto shuffle" che ci aiuterà a scegliere cosa guardare.

Stanchi di trascorrere preziosi minuti sfogliando il catalogo di Netflix prima di decidere cosa guardare? Il servizio di video in streaming sta sperimentando una nuova funzione, disponibile per il momento solo per alcuni utenti, che permette di selezionare e far partire un contenuto casuale in base all'esperienza di visione e ai film o le Serie TV visti in precedenza.

Netflix: Un tasto "shuffle" per riprodurre un titolo a caso

Il sito di tecnologia TechCrunch ha diffuso la notizia condividendo diversi tweet di utenti che si sono ritrovati le opzioni "Shuffle Play" o "Play Something" sui propri profili Netflix utilizzando il servizio da Smart TV. Come si vede nelle foto, l'opzione è stata inserita nella home page sotto le icone dei diversi profili oppure nel menu interno dell'applicazione. L'idea per il momento sarebbe in via di sperimentazione e, come rivelato da un portavoce di Netflix a Variety, avrebbe come obiettivo quello di far riprodurre agli utenti il maggior numero di contenuti possibili, anche quando non hanno un'idea precisa di cosa guardare. I titoli che saranno proposti si baseranno su film, documentari e Serie TV già visti o contenuti salvati nella sezione "La mia lista".

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0 — Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020

Le sperimentazioni di Netflix

Non è la prima volta che il servizio di video in streaming sperimenta nuove funzionalità per andare incontro alle esigenze dei suoi utenti, alcune fallimentari altre molto apprezzate. Lo scorso anno era stata introdotta, solo per gli utenti Android, la possibilità di riprodurre un episodio a caso della propria serie preferita. A febbraio, invece, venendo incontro alle richieste di molti abbonati, è stata inserita la possibilità di scegliere se far partire in automatico i trailer con l'autoplay o meno. Una delle novità più recenti, inoltre, è la Top Ten di film e Serie TV, la lista dei dieci contenuti più popolari ogni giorno in ciascun paese in cui il servizio è attivo.