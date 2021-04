Netflix si prende la serie remake de Il Club dei 39 con Benedict Cumberbatch

News Serie TV

La miniserie è ispirata al classico film thriller di Alfred Hitchcock basato a sua volta su un romanzo di John Buchan.

Colpo grosso per Netflix che l'ha spuntata nella guerra delle offerte per la miniserie ispirata al celebre thriller Il club dei 39 (in originale The 39 Steps) di Alfred Hitchcock. Il servizio di video in streaming si è aggiudicato il progetto, che può vantare nel cast la star di Sherlock Benedict Cumberbatch, messo sul mercato lo scorso febbraio dai produttori di Anonymous Content, Chapter One Pictures e SunnyMarch.

The 39 Steps: La trama

Creata da Mark L. Smith (The Revenant), The 39 Steps è descritta come un "thriller cospirativo provocatorio e ricco di azione" che "aggiorna il romanzo ai nostri tempi", secondo la descrizione ufficiale della miniserie. La pellicola del 1935, infatti, era a sua volta basata sul romanzo I trentanove scalini di John Buchan. Nel film di Hitchcock, con protagonisti Robert Donat e Madeleine Carroll, Donat interpretava Hannay, un uomo costretto a fuggire in Scozia dopo essere stato ingiustamente accusato di aver ucciso un agente segreto. Insieme a donna attraente (Carroll), veniva coinvolto in una cospirazione mentre sperava di portare alla luce tutta la verità sulle spie e riabilitare così il suo nome.

I primi dettagli del remake di The 39 Steps con Benedict Cumberbatch

La serie sarà incentrata su Richard Hannay, un uomo ordinario che inconsapevolmente diventa una pedina in una cospirazione globale di vasta portata tesa a creare un nuovo ordine mondiale: un'organizzazione chiamata "i trentanove scalini" intende cambiare il mondo come lo conosciamo, ma Hannay è l'unico ostacolo. Deadline riporta che la miniserie sarà composta da sei o più episodi della durata di un'ora e che le riprese si svolgeranno in Europa l'anno prossimo. Cumberbatch sarà produttore esecutivo della miniserie e Edward Berger, che aveva lavorato con quest'ultimo già in Patrick Melrose, è coinvolto come regista.