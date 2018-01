Netflix rinnova Suburra per una seconda stagione

Questa volta le buone notizie arrivano dall'Italia: Netflix ha annunciato il rinnovo di Suburra: La serie, sua prima produzione originale italiana, per una seconda stagione "sempre più ricca di azione, dramma e giochi di potere".

Disponibile in streaming dallo scorso ottobre, il ciclo inaugurale del crime thriller con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini e Claudia Gerini è stato definito da Netflix un "successo". La seconda stagione, scritta da Barbara Petronio, Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, e diretta nuovamente da Andrea Molaioli insieme con la new entry Piero Messina (L'attesa), esplorerà le nuove alleanze e le nuove strategie strette ed escogitate per conquistare il controllo del litorale romano.

Al momento non è chiaro quinti episodi siano stati ordinati per la nuova stagione, né quando questi saranno disponibili su Netflix. L'annuncio è accompagnato da un teaser, lo stesso che vi mostriamo qui di seguito.