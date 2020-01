Netflix rinnova Bonding per una seconda stagione

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ordina la produzione di otto nuovi episodi.

C'è voluto quasi un anno ma, alla fine, Netflix ha dato una risposta certa ai fan in attesa di conoscere le sorti di Bonding: la dark comedy con Zoe Levin e Brendan Scannell è stata rinnovata per una seconda stagione di 8 episodi, disponibile prossimamente.

"Qui a Bonding non potremmo essere più orgogliosi o più entusiasti di offrirvi un altro capitolo della storia di Tiff e Pete con una seconda stagione", ha commentato l'ideatore Rightor Doyle via Deadline. "Siamo altresì entusiasti di collaborare con la comunità BDSM per rendere questa stagione ancora più ricca ed emozionante. Grazie a Netflix e a voi, spettatori di tutto il mondo, per aver legato con il nostro show. Siamo davvero grati che l'abbiate guardato, amato e guardato di nuovo. Ci vediamo presto!".

Le riprese dei nuovi episodi sono cominciate questa settimana a New York. La serie esplora il rapporto tra due ex migliori amici del liceo - Pete (Scannell), dichiaratosi recentemente gay, e Tiff (Levin), segretamente una delle migliori dominatrici di New York City - i quali si ritrovano in modo inaspettato dopo alcuni anni.