Netflix rinnova Black Mirror per una quinta stagione

Con un breve filmato diffuso attraverso i propri profili social, Netflix ha annunciato il rinnovo della serie di fantascienza Black Mirror per una quinta stagione di un numero imprecisato di episodi, disponibile prossimamente.

Una delle produzioni del servizio di video in streaming di maggior successo tra il pubblico e la critica, Black Mirror attinge al disagio collettivo nei confronti del mondo moderno per raccontare in ciascun episodio una diversa storia incentrata su temi che riguardano la tecno-paranoia contemporanea.

Inizialmente in onda sulla britannica Channel 4, la serie antologica è diventata una delle produzioni originali di Netflix dalla terza stagione, che finora ne ha prodotti 12 episodi. Una "nuova gestione" valsa alla creazione di Charlie Brooker due Emmy, entrambi i quali per il meraviglioso episodio San Junipero.