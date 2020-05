Netflix porta in tv Sweet Tooth, con Will Forte e James Brolin nel cast

News Serie TV

La serie porta le firme dello shorwunner di Arrow Beth Schwartz e Jim Mickle.

Un'altra grande proprietà della DC Comics avrà il suo adattamento televisivo, questa volta a Netflix. Il servizio di video in streaming ha ordinato Sweet Tooth, serie di otto episodi basata sull'omonimo personaggio mezzo uomo e mezzo cervo creato dall'affermato fumettista canadese Jeff Lemire, con lo showrunner di Arrow Beth Schwartz a bordo come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Sweet Tooth: I primi dettagli della Serie TV

La serie segue le avventure di Gus (interpretato dal giovanissimo attore de L'accademia dei cuccioli Christian Convery), un ragazzo con i tratti somatici di un cervo che, dopo aver lasciato la sua casa nella foresta, scopre un mondo esterno devastato da un evento catastrofico. Qui si unisce a un'eterogenea famiglia di umanoidi e ibridi come lui, nella speranza di trovare le risposte su questo nuovo mondo e sul mistero dietro le sue origini.

Faranno parte del cast di Sweet Tooth anche la star di The Last Man on Earth Will Forte, il veterano dello schermo James Brolin (Life in Pieces) nel ruolo di voce narrante, Nonso Anozie (Zoo) e Adeel Akhtar (Ghosted). Jim Mickle affiancherà invece Schwartz alla sceneggiatura e alla produzione esecutiva, e ne sarà anche il regista. Il team di produzione include inoltre la star del cinema Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Linda Moran, con la quale Mickle ha già collaborato in Hap and Leonard.

I precedenti di Sweet Tooth

Per Mickle questo è il secondo tentativo - evidentemente riuscito - di portare in tv le storie e i personaggi di Sweet Tooth. Ci aveva provato una prima volta nel 2018, ottenendo da Hulu l'okay per la produzione dell'episodio pilota. Tuttavia, il servizio streaming decise poi di cestinare il progetto. Curiosamente, qualcosa di simile era già accaduto con l'adattamento di un altro celebre fumetto, Locke & Key, scartato da Hulu e ora uno dei successi di Netflix.