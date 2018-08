Netflix ordina la stagione 3 di GLOW

GLOW non finirà al tappeto molto presto. Meno di due mesi dopo il debutto della seconda stagione, Netflix annuncia che la comedy con Alison Brie e Betty Gilpin tornerà - presumibilmente nel 2019 - con un terzo ciclo di altri 10 episodi.

La notizia era ampiamente attesa. Oltre a essere una delle produzioni del servizio di video in streaming più apprezzate dalla critica, in corsa come miglior comedy agli Emmy, dove ha ricevuto complessivamente sei nomination quest'anno, GLOW e la sua terza stagione avevano già fatto parlare di sé quando al TCA press tour estivo dello scorso mese la co-ideatrice Liz Flahive aveva detto che i nuovi episodi esploreranno "completamente" la realtà di Las Vegas.

Chi ha visto la seconda stagione saprà infatti che, dopo la cancellazione senza troppe cerimonie dello show, Ruth, Debbie e le altre Gorgeous Ladies of Wrestling si sono messe in viaggio verso la capitale del gioco d'azzardo in seguito all'offerta di rendere i loro incontri uno spettacolo dal vivo.