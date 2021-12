Netflix ordina 5 serie tv britanniche, incluso l'adattamento di Un giorno di David Nicholls

News Serie TV

Sul servizio di video in streaming arriveranno prossimamente Eric, Kaos, One Day, Supacell e The Fuck It Bucket.

Gli enormi investimenti fatti da Netflix nel Regno Unito dopo il successo internazionale di diverse produzioni autoctone, incluse The Crown e Sex Education, continuano a dare i loro frutti. Il servizio di video in streaming ha annunciato l'ordine di altre cinque serie originali, tutte in produzione nel 2022, una delle quali è l'adattamento di One Day, il romanzo di successo scritto da David Nicholls, già portato sul grande schermo da Focus Features con l'omonimo film di Lone Scherfig.

Un giorno di David Nicholls diventa una serie tv di Netflix

In Italia pubblicato da Neri Pozza con il titolo Un giorno, One Day racconta la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, due persone che si ritrovano lo stesso giorno di ogni anno dopo essersi incontrati per la prima volta all'università nel 1988. Incontro dopo incontro, separazione dopo separazione, Emma e Dexter vedono come stanno crescendo e come le loro vite stanno cambiando, tra amori nati e finiti, successi e fallimenti, capendo col tempo che solo in quel momento insieme si sentono bene, si sentono migliori. L'adattamento è nelle mani della sceneggiatrice vincitrice del BAFTA Nicole Taylor (Three Girls). Il team di scrittura include anche Anna Jordan, Vinay Patel e Bijan Sheibani.

Le altre serie britanniche ordinate da Netflix

L'ordine include anche due drama di Sister Pictures, lo studio dietro Chernobyl. Eric di Abi Morgan (The Iron Lady) è un thriller ad alta tensione incentrato sulla scomparsa nella Manhattan degli anni '80 di Edgar, un ragazzino, e sui tentativi di suo padre, Vincent, burattinaio nello show per bambini più famoso d'America, di scoprire la verità dietro questa terribile vicenda insieme con il detective Ledroit. Mentre trova conforto nella sua amicizia con Eric, il mostro che vive sotto il letto di Edgar, Vincent affronta le ombre di una città piena di corruzione, scoprendo che mostri ben più reali vivono intorno a lui. Kaos di Charlie Covell (The End of the F***ing World), una reinterpretazione insolita e contemporanea della mitologia greca, è un fantasy in cui sei esseri umani ignari della loro importanza e connessione reciproca apprendono di fare parte di un'antica profezia. Scopriranno la verità sugli dèi e su cosa stanno facendo agli umani? E se lo faranno, riusciranno a fermarli?

Scritta e diretta dal regista di Blue Story Rapman, Supacell è una serie di fantascienza su un gruppo di persone che vivono nella parte più a sud di Londra e sviluppano improvvisamente dei super poteri. Senza una chiara connessione se non il fatto di essere tutti neri, questi uomini e queste donne affrontano l'impatto sulla loro quotidianità mentre un uomo deve riunirli per proteggere la persona che ama. Il tutto evitando le forze potenti e malvagie che hanno notato le loro abilità speciali. The Fuck It Bucket, di Ripley Parker, racconta infine la storia di Mia Polanco, una 17enne di Londra che viene dimessa dall'ospedale dopo una lunga battaglia contro l'anoressia e si ritrova catapultata nel mondo frizzate e caotico delle superiori, dove si rende conto che i suoi amici sono molto più avanti di lei sia sul piano formativo che nelle esperienze. Mentre realizza di essersi persa un intero pezzo della sua giovane vita, Mia decide che l'unico modo per recuperare il ritardo è fare una lista dei desideri.