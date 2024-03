Netflix, le Serie TV in streaming ad aprile 2024

News Serie TV

Arrivano in streaming su Netflix la miniserie Ripley, la serie italiana Briganti e dal mondo di The Sandman la soprannaturale Dead Boy Detectives.

Attualmente nelle sale con Estranei, il nominato all'Emmy Andrew Scott è il protagonista di una delle Serie TV di punta di Netflix per il mese di aprile. Stiamo parlando di Ripley, thriller in bianco e nero del premio Oscar Steven Zaillan (Gangs of New York, Schindler's List) tratto dal bestseller di Patricia Highsmith Il talento di mister Ripley. Tom Ripley è un truffatore che vive a New York nei primi anni '60 e che raggiunge l'Italia per cercare di convincere il figlio vagabondo di un uomo benestante a tornare a casa. Aver accettato l'incarico è per lui il primo passo verso una vita intricata fatta di bugie, inganni e omicidi. Spazio anche alla fiction italiana con Briganti. Ambientata nell'Italia del Sud dell'Ottocento, la serie si concentra su Filomena, una giovane donna di umili origini sposata con un uomo ricco ma possessivo e violento. Ribellandosi al suo destino, Filomena fugge e si unisce a un gruppo di briganti, intraprendendo nel frattempo una pericolosa caccia al tesoro.

Ripley: Trailer ITA: Ripley: Il trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix con Andrew Scott - HD

In attesa della stagione 2 di The Sandman, dal suo mondo fantasioso scaturisce la nuova Dead Boy Detectives. Due giovani fantasmi collaborano con una sensitiva alla risoluzione di misteri per i loro clienti soprannaturali, finché una potente strega non complica le cose. Il drama sci-fi sudcoreano Kiseiju, creato dallo stesso Yeon Sang-ho di Hellbound, immagina un mondo in cui l'umanità si trova ad affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. La provocatoria Good Times, remake animato dell'omonima sitcom di culto degli anni '70, segue invece una famiglia nera di Chicago navigare nel mondo di oggi e nelle questioni sociali che lo riguardano.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming ad aprile 2024

Serie TV in prima visione

Crooks , Stagione 1 (4 aprile)

, Stagione 1 (4 aprile) La mia amica vampira , Stagione 2 (4 aprile)

, Stagione 2 (4 aprile) Ripley , Miniserie (4 aprile)

, Miniserie (4 aprile) Kiseiju , Stagione 1 (5 aprile)

, Stagione 1 (5 aprile) Anthracite , Miniserie (10 aprile)

, Miniserie (10 aprile) Il sequestro del volo 601 , Stagione 1 (10 aprile)

, Stagione 1 (10 aprile) Ambizione , Stagione 3 (11 aprile)

, Stagione 3 (11 aprile) Baby Reindeer , Miniserie (11 aprile)

, Miniserie (11 aprile) Heartbreak High , Stagione 2 (11 aprile)

, Stagione 2 (11 aprile) Notte di mezza estate , Miniserie (11 aprile)

, Miniserie (11 aprile) Good Times , Stagione 1 (12 aprile)

, Stagione 1 (12 aprile) Eye Love You , Stagione 1 Parte 2 (14 aprile)

, Stagione 1 Parte 2 (14 aprile) Bros , Stagione 1 (18 aprile)

, Stagione 1 (18 aprile) The Upshaws , Parte 5 (18 aprile)

, Parte 5 (18 aprile) Briganti , Stagione 1 (23 aprile)

, Stagione 1 (23 aprile) Non lasciarmi cadere , Miniserie (24 aprile)

, Miniserie (24 aprile) Dead Boy Detectives , Stagione 1 (25 aprile)

, Stagione 1 (25 aprile) Asunta , Miniserie (26 aprile)

, Miniserie (26 aprile) Fiasco, Stagione 1 (30 aprile)

Altre Serie TV

Sherlock, Stagioni 1-4 (1 aprile)

Docuserie e Intrattenimento

The Magic Prank Show with Justin Willman , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Together: Alla conquista del Triplete (2 aprile)

(2 aprile) Files of the Unexplained: Fenomeni inspiegabili , Stagione 1 (3 aprile)

, Stagione 1 (3 aprile) Sulla scena del delitto: Berlino , Stagione 1 (3 aprile)

, Stagione 1 (3 aprile) Unlocked: Un esperimento carcerario , Stagione 1 (10 aprile)

, Stagione 1 (10 aprile) Disposti a tutto , Stagione 1 (17 aprile)

, Stagione 1 (17 aprile) Un mondo di vita (17 aprile)

(17 aprile) The Circle: USA , Stagione 6 (17 aprile, episodi settimanali)

, Stagione 6 (17 aprile, episodi settimanali) Fight for Paradise: Di chi ti fiderai?, Stagione 1 (23 aprile)

Per i più piccoli

Il trenino Thomas: Grandi avventure insieme , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) Spirit Rangers , Stagione 3 (8 aprile)

, Stagione 3 (8 aprile) CoComelon: Nuove avventure, Stagione 2 (22 aprile)

Proseguono