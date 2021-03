Netflix, le Serie TV in streaming ad aprile 2021

News Serie TV

Ad aprile arrivano l'attesa serie fantasy Tenebre e ossa e la novità italiana Zero.

Dopo un inverno un po' sottotono, soprattutto negli ultimi due mesi, l'arrivo della primavera e la sempre più prossima uscita dalla crisi pandemica favorirà una rifioritura dell'offerta di Netflix, e non solo nell'ambito delle Serie TV. Punto di svolta sarà il debutto della colossale serie fantasy Tenebre e ossa, con ogni probabilità il fenomeno televisivo della stagione a giudicare dall'entusiasmo che già la circonda sui social network. Basata sui popolari romanzi del Grishaverse scritti da Leigh Bardugo, la serie segue Jesse Mei Li nei panni di Alina Starkov, un'orfana che scopre di essere la chiave per liberare il suo regno da un vuoto oscuro dove creature innaturali si nutrono di carne umana. Nel cast anche Ben Barnes, già visto sulla piattaforma in The Punisher. Ad aprile arriverà anche una nuova produzione italiana, Zero, la storia di un supereroe atipico, un ragazzo timido e con il potere dell'invisibilità che usa il suo sentirsi costantemente in secondo piano e dimenticato come spinta per salvare il Barrio - il quartiere della periferia milanese dal quale voleva scappare - da un pericolo. La serie nasce da un'idea del talento emergente Antonio Dikele Distefano e racconterà un mondo ricco e variegato di culture sottorappresentate, anche attraverso contributi significativi della scena rap.

Tenebre e ossa: Trailer ITA: Tenebre e ossa: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Zero: Teaser Trailer: Zero: Teaser Trailer della serie italiana Netflix - HD

Come sempre, spazio anche alla commedia con una novità che profuma di evento: oltre venti anni dopo In Living Color, Jamie Foxx rimette in mostra il suo talento comico e trasformista in una serie tv, la semi-autobiografica Papà, non mettermi in imbarazzo!, che racconta la storia di un padre single che deve imparare in fratta a fare il genitore quando la cocciuta figlia adolescente, cresciuta dalla madre, va a vivere da lui. A questa si aggiungeranno i nuovi episodi de La famiglia McKellan, mentre la spagnola Suburbia Killer e la svedese Snabba Cash riporteranno la tensione alle stelle concentrandosi l'una su un uomo diventato un assassino per sbaglio e l'altra su una donna d'affari, un gangster e un adolescente in difficoltà che si scontrano in una disperata e inquietante ricerca della ricchezza.

Papà, non mettermi in imbarazzo!: Trailer ITA: Papà, non mettermi in imbarazzo!: Il Trailer Italiano Ufficiale del serie Netflix - HD

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming ad aprile 2021

Serie TV in esclusiva

Il sapore delle margherite , Stagione 2 (2 aprile)

, Stagione 2 (2 aprile) The Serpent , Miniserie (2 aprile)

, Miniserie (2 aprile) La famiglia McKellan , Parte 3 (5 aprile)

, Parte 3 (5 aprile) Snabba Cash , Stagione 1 (7 aprile)

, Stagione 1 (7 aprile) Papà, non mettermi in imbarazzo! , Stagione 1 (14 aprile)

, Stagione 1 (14 aprile) Fast & Furious: Piloti sotto copertura , Stagione 4 (16 aprile)

, Stagione 4 (16 aprile) Perché sei come sei , Stagione 1 (16 aprile)

, Stagione 1 (16 aprile) Luis Miguel: La serie , Stagione 2 (19 aprile)

, Stagione 2 (19 aprile) Zero , Stagione 1 (21 aprile)

, Stagione 1 (21 aprile) Tenebre e ossa , Stagione 1 (23 aprile)

, Stagione 1 (23 aprile) Sexify , Stagione 1 (28 aprile)

, Stagione 1 (28 aprile) I ciarlatani , Stagione 2 (30 aprile)

, Stagione 2 (30 aprile) Suburbia Killer, Stagione 1 (30 aprile)

Anime

La via del grembiule: Lo yakuza casalingo , Stagione 1 (8 aprile)

, Stagione 1 (8 aprile) Heaven Official's Blessing , Stagione 1 (9 aprile)

, Stagione 1 (9 aprile) Yasuke, Stagione 1 (29 aprile)

Per i più piccoli