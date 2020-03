Netflix, le Serie TV in streaming ad aprile 2020

News Serie TV

Arrivano l'attesissima nuova stagione de La casa di carta e la nuova serie italiana Summertime.

Nonostante la situazione estremamente difficile che l'intero pianeta sta affrontando in questi giorni, l'offerta di Netflix non rallenta e - soprattutto in un momento in cui milioni di persone sono invitate a stare in casa per salvaguardare la propria salute e quella degli altri - continua ad offrire decine di inedite opportunità di intrattenimento agli appassionati di Serie TV. E in Italia, sono due gli appuntamenti più attesi ad aprile 2020. Il mese si apre con la quarta parte de La casa di carta. La serie fenomeno prosegue il racconto della rocambolesca rapina alla Zecca di Stato spagnola, dal drammatico istante in cui si era interrotto: l'apparente assassinio di Nairobi e il rapimento di Lisbona, sviluppi inattesi che hanno lasciato il Professore stravolto ma determinato a vendicarle.



La Casa di Carta 4 - Trailer ITA: La Casa di Carta 4: Trailer Italiano Ufficiale - HD

Il servizio di video in streaming sforna poi un'altra produzione italiana, Summertime. Ispirata dal romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo, il teen drama narra una moderna storia d'amore ambientata sulla costa adriatica durante l'estate. Due ragazzi che provengono da mondi molto diversi si innamorano. Per entrambi, le vacanze sono un viaggio indimenticabile che li allontana da ciò che erano prima di conoscersi, ma fino a che punto e per quanto tempo?



Summertime - Primo Trailer: Summertime - L'estate è arrivata: Il Primio Trailer della serie TV - HD

Segnaliamo inoltre il ritorno dell'irriverente comedy con Ricky Gervais After Life; la nuova serie animata The Midnight Gospel, creata dall'ideatore di Adventure Time; e Non ho mai..., comedy di Mindy Kaling (The Mindy Project) incentrata sulla vita complicata di una ragazza indiana cresciuta in America. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso del mese con tutte le altre aggiunte non annunciate anticipatamente.

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming ad aprile 2020

PRIME VISIONI

3/4 - La casa di carta, Parte 4

6/4 - The Big Show Show, Stagione 1

10/4 - Brews Brothers, Stagione 1

15/4 - Outer Banks, Stagione 1

16/4 - Fauda, Stagione 3

17/4 - #blackAF, Stagione 1

20/4 - The Midnight Gospel, Stagione 1

23/4 - La casa de las flores, Stagione 3

24/4 - After Life, Stagione 2

27/4 - Non ho mai..., Stagione 1

29/4 - Extracurricular, Stagione 1

29/4 - Summertime, Stagione 1

30/4 - The Victims' Game, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/4 - Community, Stagioni 1-6

ANIME

1/4 - Pokémon Sole e Luna, Stagione 3

9/4 - Hi Score Girl, Stagione 2

PER I PIÙ PICCOLI

3/4 - Spirit: Avventure in libertà: L'accademia equestre, Parte 1

3/4 - StarBeam, Stagione 1

17/4 - Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 2

24/4 - Hello Ninja, Stagione 2

PROSEGUONO

- Black Lightning, Stagione 3 (ogni giovedì)

- Better Call Saul, Stagione 5 (ogni martedì)