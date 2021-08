Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2021

News Serie TV

Tantissime prime visioni in arrivo: le stagioni conclusive de La casa di carta e Lucifer, Sex Education 3 e le nuove Midnight Mass e Luna Park.

Il ritorno alle vecchie abitudini dopo lo svago estivo non è stato mai così dolce. A settembre, gli appassionati di Serie TV troveranno ad attenderli su Netflix i nuovi episodi di due delle produzioni più acclamate degli ultimi anni: La casa di carta e Lucifer. Per entrambe si tratta dell'ultimo atto. Nella serie spagnola dei record, i ladri in tuta rossa trincerati nella Banca di Spagna da oltre cento ore dovranno fronteggiare un esercito in assetto di guerra nel loro momento di massima confusione, dopo la brutale uccisione di Nairobi e la cattura del Professore. Per La casa di carta sarà l'inizio della fine, con cinque episodi disponibili dal 3 settembre e altrettanti, gli ultimi, a dicembre. Non si scherza neppure nella sesta e ultima stagione di Lucifer, lunga solo dieci episodi, con l'apocalisse alle porte in un mondo senza Dio e il Signore dell'Inferno che non sembra volerne sapere di salire sul trono. Come se non bastasse, un angelo ribelle e c*****o ha tutte le intenzioni di distrugge il carismatico e affascinante protagonista interpretato da Tom Ellis.

E questo è solo l'inizio! Tornano anche gli studenti della Moordale Secondary School con la terza stagione di Sex Education. Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Basterebbe per un intero nuovo ciclo di episodi ma ci saranno anche animali che aiuteranno le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff. Alla Winchester University, invece, i giovani protagonisti di Dear White People si muoveranno melodicamente - nel senso che la quarta e ultima stagione sarà di fatto un musical - attraverso il loro ultimo anno, il più formativo (e teatrale) delle loro vite. Spazio poi all'horror con Midnight Mass, nuova creazione dell'ideatore di Hill House Mike Flanagan. Nella piccola Crockett Island, le divisioni all'interno di una altrettanto piccola comunità sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia e dall'arrivo di un sacerdote tanto carismatico quanto misterioso. Luna Park è invece una serie italiana ambientata nella Roma degli anni '60. L'incontro casuale tra Nora, una giovane giostraia, e Rosa, una ragazza della Roma bene, porta alla luce una verità tenuta nascosta per anni e due famiglie agli antipodi a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro.

A settembre, Netflix non si farà mancare neppure un paio di nuove serie animate per un pubblico adulto. In Q-Force, una super spia gay e la sua sgangherata squadra LGBTQ si batteranno per dimostrare quanto valgono all'agenzia che li ha sminuiti. Chicago Party Aunt segue invece Diane, una zia festaiola, un idolo casinista e una fuoriclasse nell'arte di evitare di diventare adulta. Lei ha un debole per l'introverso nipote Daniel, che sconvolge la sua famiglia decidendo di prendersi un anno sabbatico in città con la sua amata zia sperando di trovare la propria strada e capire cosa voglia fare della propria vita. Prima di lasciarvi alla lunga lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2021

Serie TV in prima visione

Q-Force , Stagione 1 (2 settembre)

, Stagione 1 (2 settembre) Dive Club , Stagione 1 (3 settembre)

, Stagione 1 (3 settembre) La casa di carta , Stagione 5A (3 settembre)

, Stagione 5A (3 settembre) On the Verge , Stagione 1 (7 settembre)

, Stagione 1 (7 settembre) Into the Night , Stagione 2 (8 settembre)

, Stagione 2 (8 settembre) Lucifer , Stagione 6 (10 settembre)

, Stagione 6 (10 settembre) Chicago Party Aunt , Stagione 1 (17 settembre)

, Stagione 1 (17 settembre) Sex Education , Stagione 3 (17 settembre)

, Stagione 3 (17 settembre) Squid Game , Stagione 1 (17 settembre)

, Stagione 1 (17 settembre) Dear White People , Stagione 4 (22 settembre)

, Stagione 4 (22 settembre) Jaguar , Stagione 1 (22 settembre)

, Stagione 1 (22 settembre) Blood & Water , Stagione 2 (24 settembre)

, Stagione 2 (24 settembre) Kota Factory , Stagione 2 (24 settembre)

, Stagione 2 (24 settembre) Midnight Mass , Miniserie (24 settembre)

, Miniserie (24 settembre) Rapinatori: La serie , Stagione 1 (24 settembre)

, Stagione 1 (24 settembre) L'uomo delle castagne , Stagione 1 (29 settembre)

, Stagione 1 (29 settembre) Love 101 , Stagione 1 (30 settembre)

, Stagione 1 (30 settembre) Luna Park, Stagione 1 (30 settembre)

Altre Serie TV

Anime

Blood Blockade Battlefront, Stagione 2 (1 settembre)

Docuserie

La storia del carro armato nelle guerre mondiali , Stagione 1 (1 settembre)

, Stagione 1 (1 settembre) Turning Point: L'11 settembre e la guerra al terrorismo , Stagione 1 (1 settembre)

, Stagione 1 (1 settembre) Countdown: Inspiration4 Mission to Space (6 settembre)

(6 settembre) Crime Stories: Detective in India , Stagione 1 (22 settembre)

, Stagione 1 (22 settembre) I 24 volti di Billy Milligan , Stagione 1 (22 settembre)

, Stagione 1 (22 settembre) Vendetta: Guerra all'antimafia , Stagione 1 (24 settembre)

, Stagione 1 (24 settembre) Il carnivoro, Stagione 10A (29 settembre)

