Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2020

A settembre in arrivo sulla piattaforma le nuove Away e Ratched, e la stagione conclusiva della serie italiana Baby.

Anche a settembre, l'offerta di Netflix non dà segnali di rallentamento nonostante l'emergenza che ormai da diversi mesi sta paralizzando l'industria dell'intrattenimento. Sono nuovamente tantissime le Serie TV in arrivo sul servizio di video in streaming, incluse un paio di novità assolute delle quali probabilmente sentiremo parlare tanto e a lungo, sia per l'eccezionalità delle storie che raccontano sia per i talenti che coinvolgono. In Away, il premio Oscar Hilary Swank interpreta una madre astronauta costretta a lasciare la sua famiglia per intraprendere una missione su Marte. Un racconto epico, emozionante e commovente che celebra gli incredibili progressi di cui gli esseri umani sono capaci e i sacrifici personali che devono sopportare lungo la strada. Dopo i fasti di American Horror Story, Sarah Paulson si riunisce con Ryan Murphy per portare sullo schermo la storia dell'infermiera Mildred Ratched nell'omonima serie tv prequel del film di culto Qualcuno volò sul nido del cuculo. È il 1947 e, nella California del Nord, Mildred trova lavoro in un importante ospedale psichiatrico, dove vengono realizzati nuovi ed inquietanti esperimenti sulla mente umana. Solo in apparenza elegante e perfetta, l'infermiera si ritrova ben presto al centro di qualcosa di oscuro, dimostrando come i mostri possano non solo nascere ma anche essere creati.

The Ratched:Trailer: The Ratched: Il Trailer Ufficiale del Serie TV Netflix - HD

Da non perdere anche il capitolo conclusivo delle storie di Chiara e Ludovica nella stagione 3 della serie italiana Baby. L'amicizia delle due ragazze è messa in discussione quando la verità affiora e sconvolge il mondo dei protagonisti, costretti a fare i conti con le proprie azioni. Spazio poi alla musica con Julie and the Phantoms, altra produzione destinata al pubblico più giovane, la storia di una liceale che, dopo la morte della madre, ritrova l'ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni dopo l'incontro con i fantasmi di tre musicisti del passato. L'offerta di serie animate di Netflix si arricchisce poi di Jurassic World: Nuove avventure, incentrata su un gruppo di adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventure sul lato opposto dell'Isla Nublar durante gli eventi del film. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, che torneremo ad aggiornare nel corso del mese con le aggiunte dell'ultima ora non annunciate anticipatamente, come non segnalare la nuova Il giovane Wallander. Dalla Svezia, la storia del primo caso affrontato dal famoso commissario di polizia nato dalla penna di Henning Mankell, nonché dei dubbi e delle difficoltà che lo hanno accompagnato all'inizio della sua carriera.

Baby 3: Il Trailer Ufficiale: Baby 3: Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix con la canzone di Achille Lauro - HD

Il Giovane Wallander: Trailer Italiano: Il Giovane Wallander: Il Trailer Italiano Ufficiale della Serie Netflix - HD

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a settembre 2020

PRIME VISIONI

1/9 - H, Stagione 1

3/9 - Il giovane Wallander, Stagione 1

3/9 - Was It Love?, Stagione 1

4/9 - Away, Stagione 1

6/9 - Undercover, Stagione 2

7/9 - Record of Youth, Stagione 1

10/9 - Julie and the Phantoms, Stagione 1

10/9 - The Gift, Stagione 2

11/9 - Altro che caffè, Stagione 2

11/9 - The Duchess, Stagione 1

16/9 - Baby, Stagione 3

16/9 - Criminal: Regno Unito, Stagione 2

16/9 - Segni, Stagione 2

17/9 - The Last Word, Stagione 1

18/9 - Jurassic World: Nuove avventure, Stagione 1

18/9 - Ratched, Stagione 1

25/9 - The School Nurse Files, Stagione 1

ANIME

10/9 - Memorie di Idhun, Stagione 1

17/9 - Dragon's Dogma, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

1/9 - Vera, La giornata dell'amicizia

4/9 - Spirit: Avventure in libertà: L'accademia equestre, Parte 2

8/9 - StarBeam, Stagione 2

22/9 - Chico Bon Bon: La scimmietta ingegnosa, Stagone 3

22/9 - Mighty Express, Stagione 1