Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2019: Peaky Blinders 5, il ritorno di Big Mouth e la novità Dion

Tra le novità anche le nuove stagioni di Carmen Sandiego, Baby e Pose.

Complice l'arrivo del freddo, Netflix ha diversi validi motivi per tenervi inchiodati al divano nelle prossime serate di ottobre. Ancora una volta, il servizio di video in streaming sfodera un'ampia e variegata offerta di straordinarie produzioni originali. Si comincia con l'attesissima quinta stagione del crime drama britannico Peaky Blinders, che vede il Tommy Shelby di Cillian Murphy confrontarsi con la forza più oscura che abbia mai affrontato: la politica. E si chiude con Il metodo Kominsky, la comedy con Michael Douglas che furore ha fatto tra i critici, la cui seconda stagione introduce le ex di Sandy e Norman, interpretate dalle leggende dello schermo Jacqueline Bisset e Jane Seymour (La signora del West). Nel mezzo, l'imbarazzo della scelta. Si va dai nuovi episodi della dissacrante serie animata su quel gran casino che è la pubertà Big Mouth al drama supereroistico Dion, nel quale una giovane madre si ritrova a crescere e proteggere da sola un figlio di 8 anni con misteriose abilità sovrumane. In Living With Yourself, Paul Rudd interpreta un uomo ferito dalla vita e dall'amore che si sottopone a una misteriosa cura per poi scoprire di essere stato sostituito da una versione migliore di se stesso. Segnaliamo inoltre Daybreak, teen comedy post-apocalittica basata sulla graphic novel omonima. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso del mese con tutte le altre aggiunte non annunciate anticipatamente.

PRIME VISIONI

1/10 - Carmen Sandiego, Stagione 2

1/10 - Midnight Diner: Tokyo Stories, Stagione 2

4/10 - Big Mouth, Stagione 3

4/10 - Peaky Blinders, Stagione 5

4/10 - Dion, Stagione 1

11/10 - Insatiable, Stagione 3

11/10 - Operazione amore, Stagione 2

18/10 - Baby, Stagione 2

18/10 - La casa de las flores, Stagione 2

18/10 - Living With Yourself, Stagione 1

24/10 - Daybreak, Stagione 1

25/19 - Brotherhood, Stagione 1

25/10 - Il metodo Kominsky, Stagione 2

30/10 - Pose, Stagione 2

31/10 - Nowhere Man, Stagione 1

ANIME

1/10 - Inuyasha, Stagione 1

1/10 - Nana, Stagione 1

3/10 - Seis Manos, Stagione 1

DOCUSERIE

2/10 - Living Undocumented, Stagione 1

4/10 - Rotten, Stagione 2

18/10 - Il carnivoro, Stagione 8

PER I PIÙ PICCOLI

4/10 - Super Monsters, Stagione 3

5/10 - Leggende: Maestri del mito, Stagione 1

PROSEGUONO

- Arthdal Chronicles, Stagione 1B (ogni martedì)