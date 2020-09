Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2020

News Serie TV

Questo mese, Netflix festeggia Halloween con The Haunting of Bly Manor. Da non perdere anche la stagione finale di Suburra e il dramedy romantico Emily in Paris.

Ottobre è il mese più spaventoso dell'anno, e non solo per l'arrivo del freddo e per gli alberi spogli alla prima folata di vento. È il mese di Halloween, e Netflix lo celebra con una prima visione attesissima: Bly Manor, seconda stagione della serie horror antologica di Mike Flanagan The Haunting. Tornano i protagonisti di Hill House, ma con ruoli diversi, per una storia ambientata in una nuova casa infestata. Siamo nell'Inghilterra degli anni '80, in un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Qui, due orfani sono accuditi da una giovane governante, un'americana di nome Dani, arrivata dopo la tragica morte nella tenuta di chi l'ha preceduta. Per gli appassionati di Serie TV abbonati al servizio streaming, ottobre 2020 è anche il mese dell'addio ai personaggi di un'altra produzione originale italiana: Aureliano e Spadino, interpretati da Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Dopo Baby, chiude Suburra: La serie, con una terza stagione che ha il sapore della resa dei conti. Dopo il suicidio di Lele, consumato dai sensi di colpa, e l'inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, gli equilibri di potere tra i personaggi sono di nuovo messi in discussione. Chi vincerà la battaglia, combattuta nelle strade e nei vicoli di Roma e provincia?

Per la serie "storie romantiche e dove trovarle", dopo i successi di Sex and the City e Younger, Darren Star porta su Netflix Emily in Paris. L'adorabile Lily Collins è una giovane donna che si trasferisce a Parigi per cogliere al volo un'improvvisa opportunità di lavoro. In quello che diventa ben presto uno scontro culturale, Emily deve destreggiarsi tra carriera, nuove amicizie e amori nella splendida e romantica capitale francese. Da non perdere poi La regina degli scacchi, miniserie ambientata negli anni della Guerra Fredda, con Anya Taylor-Joy nei panni di una giovane orfana che si fa strada grazie alle sue abilità nel gioco degli scacchi, un viaggio il suo complicato da demoni personali e una dipendenza da tranquillanti. In tempi di coronavirus, la serie antologica Social Distance racconta invece le diverse esperienze e circostanze sperimentate nei mesi di lockdown e distanziamento personale da un insieme di personaggi più o meno di finzione. Eccezionale il cast. Tra i tanti, Mike Colter (Luke Cage), Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Asante Blackk (When They See Us), Peter Scanavino (Law & Order: Unità Speciale), Guillermo Diaz (Scandal) e Oscar Nunez (The Office). Per tutto il resto, ecco come ogni mese la lista completa delle novità in arrivo, che torneremo ad aggiornare nel corso delle settimane con le aggiunte dell'ultima ora non annunciate anticipatamente.

NUOVE SERIE

1/10 - Buongiorno, Verônica, Stagione 1

1/10 - Carmen Sandiego, Stagione 3

1/10 - Oktoberfest: Birra e sangue, Stagione 1

1/10 - Una strega imbranata, Stagione 4

2/10 - Emily in Paris, Stagione 1

7/10 - To the Lake, Stagione 1

9/10 - Fast & Furious: Piloti sotto copertura, Stagione 2

9/10 - The Haunting, Stagione 2

11/10 - Stranger, Stagione 2

15/10 - Social Distance, Stagione 1

16/10 - Grand Army, Stagione 1

16/10 - La Révolution, Stagione 1

16/10 - Qualcuno deve morire, Miniserie

16/10 - Star Trek: Discovery, Stagione 3 (Episodio settimanale)

23/10 - Barbari, Stagione 1

23/10 - La regina degli scacchi, Miniserie

23/10 - Sparita nel nulla, Stagione 1

30/10 - Suburra: La serie, Stagione 3

ALTRE SERIE

16/10 - Nero a metà, Stagione 2

ANIME

27/10 - Blood of Zeus, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

2/10 - Go! Go! Cory Carson, Buon Halloween

6/10 - StarBeam, Gli eroi di Halloween

9/10 - Super Monsters, Dia de los Monsters

12/10 - Kipo e l'era delle creature straordinarie, Stagione 3

13/10 - Gli Octonauti e la Grande barriera corallina, Stagione 1

16/10 - Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

20/10 - Il magico scuolabus riparte, Miss Frizzle è unica

27/10 - Chico Bon Bon: La scimmietta ingegnosa, Stagione 4

PROSEGUONO

- La barriera, Stagione 1 (ogni venerdì)