Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2021

Questo mese arrivano le serie animate Strappare lungo i bordi, Big Mouth e F is for Family, la fantascientifica Cowboy Bebop e la stagione finale di Narcos: Messico.

Nuovo mese, nuova serie originale italiana in arrivo su Netflix. E questa volta non stiamo parlando di un titolo live-action, il che suona stranissimo in un Paese come il nostro dove ancora troppo di frequente i cartoon sono considerati roba per bambinetti. Strappare lungo i bordi è invece una serie animata per un pubblico adulto, primo progetto di questo tipo per l'affermato fumettista italiano Zerocalcare, che la scrive e dirige. Ambientata nel suo ruvido universo narrativo, la comedy segue Zerocalcare e gli amici di sempre Sarah e Secco durante un viaggio in treno che rievoca ricordi lontani. I tasselli di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili che un po' alla volta rivelano un mosaico sorprendente. Sono viaggi di tutt'altro tipo, a bordo di tutt'altro mezzo, quelli che il cacciatore di taglie Spike Spiegel compie invece in Cowboy Bebop, adattamento live-action del popolare anime giapponese omonimo. Seguiamo lui e i suoi compagni, l'ex investigatore Jet Black e la provocante truffatrice Faye Valentine, inseguire i criminali più pericolosi del sistema solare, al giusto prezzo. Ma, una rissa dopo l'altra, non passa molto tempo prima che il passato - Vicious, un nemico comune - raggiunga loro.

Strappare lungo i bordi: Trailer Ufficiale: Strappare lungo i bordi: Trailer Ufficiale della serie Netflix di Zerocalcare - HD

Cowboy Bebop: Trailer ITA: Cowboy Bebop: Trailer Ufficiale Italiano della Serie - HD

A novembre, sul servizio streaming tornano anche le storie nella storia di Narcos: Messico. Dopo l'uscita di scena di Félix Gallardo, nella terza e ultima stagione il vuoto di potere apre una fase estremamente violenta per i cartelli messicani. Una nuova generazione di boss emerge, ma, in questa guerra, la verità è la prima vittima - e ogni arresto, omicidio e umiliazione non fa altro che spingere più lontano la vera vittoria. Gli amanti dell'animazione avranno di che divertirsi anche con la stagione 5 di Big Mouth, che introduce nuovi mostri in vista dello spin-off Human Resources, e la stagione 5 di F is for Family, l'ultima. A queste si aggiungono Arcane, basata sul fenomeno videoludico League of Legends, e la seconda parte di Masters of the Universe: Revelation. Agli amanti dei crime thriller suggeriamo invece True Story, miniserie con Kevin Hart nei panni di una versione sopra le righe di se stesso: un famoso comico che si ritrova ad affrontare una situazione critica quando una serata trascorsa con il suo ribelle fratello maggiore (Wesley Snipes) minaccia di distruggere tutto quello che ha costruito. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Narcos: Messico 3 - Trailer ITA: Narcos: Messico - Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2021

Serie TV in prima visione

Big Mouth , Stagione 5 (5 novembre)

, Stagione 5 (5 novembre) Glória , Stagione 1 (5 novembre)

, Stagione 1 (5 novembre) Narcos: Messico , Stagione 3 (5 novembre)

, Stagione 3 (5 novembre) The Club , Stagione 1 (5 novembre)

, Stagione 1 (5 novembre) The Unlikely Murderer , Miniserie (5 novembre)

, Miniserie (5 novembre) Arcane , Stagione 1 (6 novembre)

, Stagione 1 (6 novembre) Gentefied , Stagione 2 (10 novembre)

, Stagione 2 (10 novembre) Mentiras , Stagione 1 (15 novembre)

, Stagione 1 (15 novembre) Christmas Flow , Stagione 1 (17 novembre)

, Stagione 1 (17 novembre) La regina del flow , Stagione 2 (17 novembre)

, Stagione 2 (17 novembre) Strappare lungo i bordi , Stagione 1 (17 novembre)

, Stagione 1 (17 novembre) Cowboy Bebop , Stagione 1 (19 novembre)

, Stagione 1 (19 novembre) Hellbound , Stagione 1 (19 novembre)

, Stagione 1 (19 novembre) Masters of the Universe: Revelation , Parte 2 (23 novembre)

, Parte 2 (23 novembre) True Story , Miniserie (24 novembre)

, Miniserie (24 novembre) F is for Family , Stagione 5 (25 novembre)

, Stagione 5 (25 novembre) Light the Night , Stagione 1 (26 novembre)

, Stagione 1 (26 novembre) Elves, Stagione 1 (28 novembre)

Altre Serie TV

Ritoccàti, Stagioni 1-2 (1 novembre)

Anime

Super ladri, Stagione 1 (25 novembre)

Docuserie

Caccia ai killer , Stagione 1 (4 novembre)

, Stagione 1 (4 novembre) Animal: Il meraviglioso regno animale , Stagione 1 (10 novembre)

, Stagione 1 (10 novembre) Tiger King , Stagione 2 (17 novembre)

, Stagione 2 (17 novembre) La mente in poche parole, Stagione 2 (19 novembre)

Per i più piccoli