Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2020

Tra le novità del mese, le attese nuove stagioni di The Crown e Virgin River e la commedia romantica Dash & Lily.

Uno dei racconti più straordinari dei nostri temi continua su Netflix. A Novembre 2020, l'offerta di Serie TV del servizio di video in streaming si arricchisce dell'attesa quarta stagione del drama biografico The Crown. Il regno di Elisabetta II entra in uno dei suoi momenti più difficili e al tempo stesso affascinanti. Da una parte, l'inizio della storia d'amore solo in apparenza idilliaca tra il Principe Carlo e Diana. Dall'altra, l'impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (interpretata dalla nuova aggiunta al cast Gillian Anderson), la prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro. In mezzo, una monarca che si mostrerà ancora una volta ferma e misurata nel suo costante impegno per proteggere la Corona.

A far sognare, poi, non sarà solo il matrimonio principesco di Lady D. Nella seconda stagione di Virgin River, l'affasciante Jack di Martin Henderson continuerà ad orbitare attorno all'infermiera e ostetricia Mel, che tra fidanzamenti, bambini e batticuori questa volta si ritroverà coinvolta persino in un... omicidio! La nuova Dash & Lily racconta invece una moderna storia d'amore ambientata in una New York City addobbata a festa. La frizzante e ottimista Lily e il cinico e indifferente all'atmosfera natalizia Dash scoprono - attraverso un taccuino preso e lasciato avanti e indietro per tutta la città - di avere in comune molte più cose di quante si sarebbero aspettati. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, che torneremo ad aggiornare nei corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente, segnaliamo anche l'arrivo di The Liberator, una miniserie animata incentrata su alcuni sanguinosi fatti della Seconda Guerra Mondiale realmente accaduti, e i nuovi episodi di Undercover, l'avvincente thriller, anch'esso basato su una storia vera, con due agenti che si fingono una coppia di campeggiatori per indagare da vicino su un boss della droga.

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a novebre 2020

PRIME VISIONI

2/11 - Mi senti?, Stagione 2

4/11 - Love & Anarchy, Stagione 1

5/11 - Paranormal, Stagione 1

9/11 - Undercover, Stagione 2

10/11 - Dash & Lily, Stagione 1

11/11 - The Liberator, Miniserie

13/11 - I favoriti di Mida, Miniserie

15/11 - The Crown, Stagione 4

27/11 - Torno per Natale, Stagione 1

27/11 - Virgin River, Stagione 2

ANIME

25/11 - Great Pretender, Stagione 2

PER I PIÙ PICCOLI

1/11 - The Garfield Show, Stagione 1

10/11 - Hank e il camion dei rifiuti, Stagione 1

17/11 - Baby Boss: Di nuovo in affari, Stagione 4

24/11 - Dragons: Squadra di salvataggio, La vestività di Huttsgalor

24/11 - Wonderoos, Stagione 1

27/11 - A Go! Go! Cory Carson Christmas

PROSEGUONO

- La barriera, Stagione 1 (ogni venerdì)

- Star Trek: Discovery, Stagione 3 (ogni venerdì)