Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2021

Tra le novità da non perdere questo mese, la serie spagnola Sky Rojo, Gli Irregolari di Baker Street e la comedy che ricorda La Tata Country Comfort.

In attesa del capitolo finale de La casa di carta, un'altra serie del suo ideatore, Álex Pina, arriverà su Netflix a marzo. Prima c'è stata White Lines, ora è il turno di Sky Rojo, un drama piano di azione, adrenalina e umorismo nero che ha il merito di riportare sulla piattaforma streaming uno dei suoi volti più amati, la star di Sense8 Miguel Ángel Silvestre. La storia ruota a tre prostitute che, in fuga dallo strip club in cui lavoravano, devono seminare il loro perfido protettore e i suoi scagnozzi. Ciò che ne segue è un frenetico e caotico viaggio durante il quale devono affrontare pericoli di ogni sorta e vivere ogni istante come se fosse l'ultimo. Tra le altre novità del mese, Gli Irregolari di Baker Street racconta il mito di Sherlock Holmes da un nuovo punto di vista, quello di una banda di adolescenti difficili spinti a risolvere crimini dal sinistro dottor Watson e dal suo misterioso socio in affari. Recita la descrizione ufficiale: "Mentre i casi prendono una terribile piega soprannaturale ed emergono poteri oscuri, spetta ai ragazzi di Baker Street darsi da fare per salvare la città e il mondo intero".

Gli Irregolari di Baker Street: Teaser Trailer IT: Gli Irregolari di Baker Street: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Spazio poi alla commedia con Country Comfort e Paradise Police. La prima, una sorta di remake non troppo alla lontana della sitcom di culto La Tata, segue Katharine McPhee nei panni di una giovane cantante country che accetta un lavoro come tata per i cinque figli di un rude cowboy quando la sua carriera e la sua vita personale finiscono fuori strada. La serie animata per un pubblico adulto torna invece con la terza stagione e la verità sulle sorti degli abitanti di Paradise dopo quell'esplosione atomica alla fine del ciclo precedente. Ovviamente, nuove sconclusionate e maleducate disavventure attendono Randall e i suoi uomini. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a marzo 2021

Serie TV in esclusiva

Bombay Begums , Stagione 1 (8/3)

, Stagione 1 (8/3) Il leader , Stagione 1 (10/3)

, Stagione 1 (10/3) La coppia quasi perfetta , Stagione 1 (12/3)

, Stagione 1 (12/3) Love Alarm , Stagione 2 (12/3)

, Stagione 2 (12/3) Paradise Police , Stagione 3 (12/3)

, Stagione 3 (12/3) Zero Chill , Stagione 1 (15/3)

, Stagione 1 (15/3) Country Comfort , Stagione 1 (19/3)

, Stagione 1 (19/3) Sky Rojo , Stagione 1 (19/3)

, Stagione 1 (19/3) Che fine ha fatto Sara? , Stagione 1 (24/3)

, Stagione 1 (24/3) Gli Irregolari di Baker Street, Stagione 1 (26/3)

Altre Serie TV

Anime

Pacific Rim: La zona oscura , Stagione 1 (4/3)

, Stagione 1 (4/3) B: The Beginning , Stagione 2 (18/3)

, Stagione 2 (18/3) DOTA: Dragon's Blood, Libro 1 (25/3)

Per i più piccoli

Shaun, vita da pecora: Avventure a Mossy Bottom , Stagione 1 (1/3)

, Stagione 1 (1/3) Parole in festa , stagione 5 (2/3)

, stagione 5 (2/3) Fantasmi in città , Stagione 1 (5/3)

, Stagione 1 (5/3) StarBeam , Stagione 3 (9/3)

, Stagione 3 (9/3) Waffles + Mochi , Stagione 1 (16/3)

, Stagione 1 (16/3) Alien TV, Stagione 2 (19/3)

