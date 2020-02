Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2020

News Serie TV

Tornano con la terza stagione le serie di successo Elite e Ozark. Proseguono anche le serie animate Paradise Police e Castlevania.

In tempi difficili per la nostra vita sociale, guardare una Serie TV su Netflix può essere un ottimo modo per trascorrere le giornate chiusi in casa. Anche a marzo 2020 le proposte del servizio di video in streaming accontentano tutti i gusti. La stagione 3 del teen drama spagnolo Elite è senz'altro uno degli appuntamenti più attesi. Per gli studenti della Las Encinas la lotta di classe sembra un ricordo lontano. Ora c'è un demone tra loro, Polo, tornato a scuola dopo l'inconcludente arresto per l'assassinio di Marina. Molte le domande che attendono una risposta: riusciranno a provare la sua colpevolezza? Scopriranno della complicità di Cayetana? Quali delle molte coppie sopravvivranno agli ultimi eventi e soprattutto alla consegna dei diplomi e, quindi, alla fine di un'era?

Continuano anche le storie dei Byrde in Ozark, che torna anch'essa con la terza stagione. Nonostante l'apertura del casinò, Marty e Wendy sono ancora ben lontani dall'avere il destino della loro famiglia stretto nelle proprie mani. E non solo per le loro vedute divergenti. Infatti, quando il fratello di lei arriva in città, le loro vite vengono gettate nuovamente nel caos. Da non perdere anche l'appuntamento con i nuovi episodi dell'irriverente serie animata Paradise Police. Nuovi folli casi e altri folli modi di risolverli per gli uomini del capitano Randall Crawford. La stagione 2 porta sullo schermo anche "il crossover più inutile di sempre" con i personaggi di Brickleberry, degli stessi ideatori. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso del mese con tutte le altre aggiunte non annunciate anticipatamente.

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a marzo 2020

PRIME VISIONI

6/3 - Paradise Police, Stagione 2

6/3 - The Protector, Stagione 3

10/3 - Carmen Sandiego, Rubare o non rubare?

11/3 - On My Block, Stagione 3

13/3 - Bloodride, Stagione 1

13/3 - Elite, Stagione 3

13/3 - I delitti di Valhalla, Stagione 1

13/3 - Kingdom, Stagione 2

13/3 - Le imperatrici della notte, Stagione 1

19/3 - Feel Good, Stagione 1

20/3 - Greenhouse Academy, Stagione 4

20/3 - Lettera al re, Stagione 1

20/3 - Self Made, Miniserie

23/3 - Freud, Stagione 1

27/3 - Ozark, Stagione 3

ALTRE SERIE

1/3 - Riverdale, Stagione 3

5/3 - Vikings, Stagione 6A

ANIME

5/3 - Castlevania, Stagione 3

13/3 - BEASTARS, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

1/3 - Go! Go! Cory Carson, Stagione 2

5/3 - Il piccolo grande Bheem: La festa dei colori, Collezione 1

16/3 - Baby Boss: Di nuovo in affari, Stagione 3

20/3 - Buddi, Stagione 1

20/3 - Dino Girl Gauko, Stagione 2

20/3 - La prossima fantastica avventura di Archibald, Stagione 2

PROSEGUONO

- Better Call Saul, Stagione 5 (ogni martedì)